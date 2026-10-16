Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Sacar la licencia de conducción en Colombia podría volverse más oneroso para quienes aspiran a obtener este documento, debido a una nueva exigencia por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según información revelada por Noticias RCN, a partir del 16 de octubre de 2026, la DIAN solicita que los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) declaren y paguen el impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % por los cursos de conducción que ofrecen. Esta decisión ha causado inquietud, pues podría afectar notablemente los costos para quienes desean aprender a manejar carro o motocicleta.

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Aunque la disposición ha generado polémica, no representa la creación de un tributo nuevo. De acuerdo con Noticias RCN, la DIAN ya había establecido desde un concepto emitido en 2021, y ratificado en noviembre de 2025, que los servicios de los CEA están sujetos al IVA, puesto que no cumplen con las condiciones para ser catalogados dentro de las exclusiones tributarias establecidas para algunos servicios educativos. Con esta aclaración, la autoridad tributaria confirma que los cursos para conducir deben incluir el IVA en sus precios, y los centros de enseñanza estarían obligados a transmitir ese costo a los usuarios finales.

En cuanto al impacto económico, los precios actuales de los cursos de conducción en moto están entre 600.000 y 900.000 pesos, mientras que los de carro particular varían de 1.000.000 a 1.200.000 pesos. Si el impuesto es trasladado completamente al estudiante, los aumentos serían notables: un curso de moto que cuesta 700.000 pesos se elevaría a 833.000 pesos, y uno de carro de 1.100.000 pesos pasaría a costar 1.309.000 pesos, representando incrementos de 133.000 y 209.000 pesos, respectivamente.

Esta controversia también pone en jaque la situación financiera de las academias de conducción. Según advierten voceros del sector, algunos establecimientos han recibido solicitudes de pagos retroactivos del IVA desde 2021, junto con posibles sanciones e intereses, incrementando la presión económica sobre dichas empresas. Por el momento, no existe una confirmación sobre un alza generalizada en todas las academias del país, ya que el precio final dependerá de cómo cada centro gestione la obligatoriedad tributaria. Por eso, quienes buscan licenciarse deben informarse directamente en la academia de su elección para conocer los valores actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto podría aumentar el precio del curso de conducción por el IVA del 19 %?

El aumento en el precio de los cursos de conducción por el IVA del 19 % dependerá de si los Centros de Enseñanza Automovilística aplican completamente este impuesto a sus tarifas. Por ejemplo, un curso de moto que usualmente cuesta 700.000 pesos podría llegar a 833.000 pesos, mientras que uno de carro de 1.100.000 pesos podría subir a 1.309.000 pesos, según ejemplos presentados en Noticias RCN.

¿Por qué los cursos de conducción no están excluidos del IVA en Colombia?

De acuerdo con los conceptos de la DIAN de 2021 y 2025 publicados por Noticias RCN, los cursos de conducción ofrecidos por los Centros de Enseñanza Automovilística no cumplen los requisitos para estar exentos del IVA, ya que no se consideran dentro de los servicios educativos con exclusión tributaria, motivo por el cual son sujetos a este impuesto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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