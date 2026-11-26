Hay una suciedad que el trapo húmedo no llega a tocar: la que se mete entre las rejillas de ventilación, las ranuras del tablero, los bordes del portavasos y las grietas de las manijas. Por más que uno pase el paño con cuidado, esos rincones acumulan polvo, migas y pelo de mascotas que se van compactando con el tiempo.

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El problema no es falta de esfuerzo. Es que los trapos y hasta las aspiradoras convencionales no tienen cómo adaptarse a superficies irregulares o muy estrechas. La suciedad queda atrapada justo donde el hilo o la boquilla no puede entrar, y con el calor del interior del carro esa acumulación termina siendo difícil de remover.

La solución es más sencilla de lo que parece: hay productos con una textura viscosa y moldeable que se meten en esos espacios, se adhieren al polvo y lo levantan al retirarse.

En Amazon está disponible la masilla de gel PULIDIKI, un limpiador universal para interiores de carro que hoy cuesta $ 22.930 (con 19 % de descuento por Black Friday frente a su precio original de $28.405). El valor corresponde al 26 de noviembre y puede cambiar.

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Para limpiar los rincones del carro que el trapo nunca alcanza: masilla de gel PULIDIKI

La masilla de gel PULIDIKI es un limpiador de textura viscosa fabricado con materiales naturales y con aroma a lavanda, pensado para quienes quieren mantener el interior de su carro libre de polvo, migas y pelo de mascotas sin necesidad de herramientas especiales.

Funciona bien en rejillas de ventilación, el volante, el tablero, los compartimentos de almacenamiento, el portavasos y las manijas de las puertas. También sirve para limpiar teclados de computadora, controles remotos y otros dispositivos electrónicos con superficies resistentes al agua.

Lo que más destaca:

Acción en grietas difíciles: la masilla se moldea en ranuras estrechas y levanta el polvo, las migas y el pelo que los trapos y las aspiradoras no alcanzan, de acuerdo con la descripción publicada en Amazon.

la masilla se moldea en ranuras estrechas y levanta el polvo, las migas y el pelo que los trapos y las aspiradoras no alcanzan, de acuerdo con la descripción publicada en Amazon. Reutilizable: puede usarse varias veces; solo hay que volver a colocarla en su frasco después de cada uso y guardarla en un lugar fresco y seco. Se sabe que ya cumplió su ciclo cuando el gel se vuelve negro por dentro.

puede usarse varias veces; solo hay que volver a colocarla en su frasco después de cada uso y guardarla en un lugar fresco y seco. Se sabe que ya cumplió su ciclo cuando el gel se vuelve negro por dentro. Múltiples superficies: además del interior del carro, sirve para teclados, portátiles, teléfonos celulares, calculadoras y muebles con superficie resistente al agua.

además del interior del carro, sirve para teclados, portátiles, teléfonos celulares, calculadoras y muebles con superficie resistente al agua. Fácil aplicación: se presiona suavemente sobre la superficie, se espera un momento y se retira; el polvo queda adherido al gel. No requiere agua ni productos adicionales.

Razones para comprarlo: si usted tiene mascotas, usa el carro a diario o simplemente quiere un interior impecable sin complicarse, la masilla PULIDIKI ofrece una forma rápida y limpia de llegar a donde ningún accesorio convencional llega.

A tener en cuenta: no debe usarse para limpiar pantallas de teléfono o monitores de computadora, y tampoco debe lavarse con agua.

¿Cómo se usa correctamente una masilla de gel para limpiar el carro?

Se toma una porción del gel, se presiona suavemente contra la superficie que se quiere limpiar —rejillas, ranuras del tablero o portavasos, por ejemplo— y luego se retira despacio. El polvo y la suciedad quedan adheridos al gel. Después de usarla, hay que volver a guardarla en su frasco con tapa y conservarla en un lugar fresco y seco para que dure más usos. Nunca debe lavarse con agua.

¿En qué superficies del carro no se recomienda usar un limpiador de gel viscoso?

Este tipo de limpiador funciona bien en superficies duras y resistentes al agua, como el plástico del tablero, las rejillas de ventilación, el cuero sintético de las manijas y los compartimentos de almacenamiento. No es adecuado para superficies porosas, telas delicadas ni pantallas táctiles del vehículo, ya que el gel puede adherirse y dañarlas. Tampoco se recomienda para pantallas de teléfonos ni monitores.

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