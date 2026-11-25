Cada vez que abro el grifo en casa, la duda aparece sola: ¿qué hay en esa agua que no puedo ver? No es desconfianza exagerada, es que el agua del acueducto recorre tuberías viejas, pasa por tratamientos que no siempre eliminan todo y llega con residuos que ningún filtro de jarra ordinaria retiene.

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El problema es que los filtros de carbono que trae la mayoría de jarras de supermercado solo atrapan cloro y mejoran el sabor, pero dejan pasar compuestos como el flúor, el arsénico, los microplásticos y los llamados ‘forever chemicals’ (PFOA y PFOS), que se acumulan en el cuerpo con el tiempo. Para eliminar esos contaminantes se necesita ósmosis inversa, un proceso que empuja el agua a través de una membrana semipermeable con poros tan pequeños que casi ninguna partícula pasa.

Hasta hace poco, los sistemas de ósmosis inversa requerían instalación debajo del lavaplatos, perforar la encimera y contratar a un técnico. Eso los hacía caros, incómodos y poco prácticos para apartamentos en arriendo o cocinas pequeñas.

Hay productos que resuelven exactamente eso. El AquaTru con jarra de vidrio es un purificador de encimera con sistema de ósmosis inversa de cuatro etapas que se conecta a cualquier toma estándar sin herramientas, está disponible en Amazon y, con el descuento de Black Friday, cuesta $1.085.590 (precio original: $1.356.987). Los precios corresponden al 25 de noviembre y pueden cambiar.

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Para purificar el agua del grifo sin obras ni instalación: AquaTru con jarra de vidrio

El AquaTru es un purificador de encimera de la marca AQUA TRU que usa ósmosis inversa de cuatro etapas para eliminar hasta 84 contaminantes del agua del grifo, entre ellos microplásticos, plomo, flúor, cromo-6, arsénico y los compuestos PFOA y PFOS.

Sirve para hogares que quieren agua más limpia sin instalar nada permanente: basta con llenarlo con agua del grifo y el sistema purifica el agua y la dispensa directamente en la jarra de vidrio con tapa incluida. Es una alternativa concreta para quien gasta dinero en botellones o botellas de plástico de un solo uso y quiere reducir ese gasto.

Lo que más destaca:

Sistema de cuatro etapas: filtro Pre/Carbono (dura 6 meses o 300 galones), membrana de ósmosis inversa (1 año o 600 galones), filtro de carbono VOC (1 año o 300 galones) y una etapa final de pulido para agua limpia en cada uso.

filtro Pre/Carbono (dura 6 meses o 300 galones), membrana de ósmosis inversa (1 año o 600 galones), filtro de carbono VOC (1 año o 300 galones) y una etapa final de pulido para agua limpia en cada uso. Sin instalación: se conecta a cualquier toma estándar de cocina sin herramientas, sin plomería y sin taladrar la encimera, lo que lo hace viable en apartamentos en arriendo.

se conecta a cualquier toma estándar de cocina sin herramientas, sin plomería y sin taladrar la encimera, lo que lo hace viable en apartamentos en arriendo. Jarra de vidrio con tapa: el agua purificada queda almacenada en vidrio, no en plástico, lo que evita la migración de sustancias al agua una vez filtrada.

el agua purificada queda almacenada en vidrio, no en plástico, lo que evita la migración de sustancias al agua una vez filtrada. Certificación independiente: probado y certificado de acuerdo con los estándares NSF por IAPMO, una entidad de certificación reconocida internacionalmente para productos de tratamiento de agua.

Razones para comprarlo: si su consumo habitual de agua depende de botellones o botellas desechables, el AquaTru puede amortizarse con el tiempo, además de eliminar contaminantes que los filtros de carbono convencionales no retienen.

A tener en cuenta: los filtros tienen un costo de reposición periódica (cada 6 meses el primero, cada año los otros dos), así que conviene calcular ese gasto recurrente antes de comprar.

El AquaTru con jarra de vidrio cuesta $ 1’085.590 en Amazon con el 20 % de descuento de Black Friday, frente a su precio original de $ 1’356.987 — una diferencia de $ 271.397.

¿Cómo saber si un purificador de agua realmente elimina contaminantes peligrosos?

La forma más confiable es buscar la certificación NSF, que evalúa de forma independiente qué contaminantes reduce cada sistema y en qué porcentaje. Los filtros de carbono solo están certificados para cloro y sabor (NSF 42), mientras que los sistemas de ósmosis inversa suelen estar certificados también bajo NSF 58, que incluye plomo, arsénico, flúor y compuestos PFOA/PFOS. Revisar esa certificación antes de comprar evita confusiones entre filtrar y purificar.

¿Qué diferencia hay entre un filtro de jarra y un purificador de ósmosis inversa?

Un filtro de jarra usa carbono activado para mejorar el sabor y reducir el cloro, pero no retiene metales pesados, microplásticos ni ‘forever chemicals’. Un purificador de ósmosis inversa empuja el agua a través de una membrana de poros microscópicos que bloquea la mayoría de contaminantes disueltos.

La diferencia principal está en el nivel de filtración: los sistemas de ósmosis inversa, como el AquaTru, suelen eliminar entre 80 y 99 % de los contaminantes que los filtros de carbono dejan pasar.

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