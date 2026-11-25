Por: Noticiero 90 minutos

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WhatsApp decidió dar un nuevo salto en la personalización de las conversaciones digitales con la integración de los stickers con sonido, una función que permite a los usuarios combinar imágenes animadas con audios para crear mensajes únicos y expresivos. Esta innovación apunta a transformar la forma en que las personas interactúan dentro de la aplicación, en chats tanto individuales como grupales. De acuerdo con la información publicada en el portal WABetaInfo, la función ya comenzó a implementarse para un grupo de usuarios en las versiones beta y para algunos que usan la aplicación convencional de WhatsApp en dispositivos Android y iPhone. Sin embargo, la distribución es gradual, por lo que no todas las cuentas presentan aún la herramienta activa.

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El mecanismo de funcionamiento resulta sencillo pero efectivo. Cada sticker con sonido cuenta con un pequeño ícono de volumen ubicado sobre la imagen; para escuchar el audio, basta con tocarlo. Así, el sonido no se reproduce de manera automática y es el destinatario quien decide cuándo desea activarlo. Este detalle ofrece mayor control y evita interrupciones inesperadas mientras se navega por las conversaciones.

Para crear un sticker con sonido, es necesario primero verificar si la opción está habilitada en su cuenta. Si ya dispone del acceso, debe ingresar a cualquier conversación, abrir el apartado de stickers desde el ícono de emojis y seleccionar la opción para crear uno nuevo. El siguiente paso es escoger un video desde la galería del celular, esperar a que WhatsApp lo convierta en sticker animado y ubicar el nuevo botón para agregar sonido. Desde allí, se puede utilizar el audio original del video seleccionado, grabar una nota de voz, aplicar algún efecto disponible en el editor o elegir un archivo de sonido que tenga guardado en su dispositivo. Luego de revisar el resultado, el sticker está listo para ser enviado. Este proceso brinda la posibilidad de usar grabaciones personales o efectos específicos según la intención del mensaje, aumentando el nivel de personalización en la aplicación.

Aunque muchos esperan la llegada de la herramienta, la función todavía no está disponible para todos los usuarios. Según los reportes recogidos por WABetaInfo, quienes no han visto el botón para agregar sonido no deben alarmarse, ya que podría tratarse simplemente de que la actualización aún no ha llegado a su cuenta. Se recomienda revisar la tienda de aplicaciones en busca de actualizaciones pendientes y explorar nuevamente el editor de stickers de WhatsApp.

Este nuevo formato amplía las opciones de comunicación en la plataforma, permitiendo que imágenes animadas y sonidos convivan dentro de un mismo mensaje, acorde con las tendencias actuales de interacción digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los stickers con sonido en WhatsApp?

Los stickers con sonido en WhatsApp ofrecen una experiencia más dinámica, pues cada sticker puede asociarse a un audio personalizado. El destinatario tendrá control total para decidir en qué momento escuchar el sonido, ya que este no se reproduce automáticamente sino sólo al tocar el sticker con el ícono de volumen. Esta función busca hacer las conversaciones más creativas y expresivas.

¿Qué pasos seguir para crear stickers con sonido en WhatsApp?

Para crear stickers con sonido en WhatsApp, primero es fundamental confirmar si la función está disponible en su cuenta. Si lo está, debe abrir el apartado de stickers, seleccionar la opción de crear uno nuevo, elegir un video de su galería y esperar a que se convierta en animación. Luego podrá añadir el audio que prefiera, ya sea grabando, eligiendo efectos o subiendo un archivo, antes de enviarlo a sus contactos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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