Por: El Espectador

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La ciencia puede y debe ser entendida desde tres perspectivas que cualquier ministerio dedicado al tema debería promover de manera simultánea. Estas tres formas comprenden, en primer lugar, la ciencia como una búsqueda constante de conocimiento, una exploración de la verdad que nunca termina y cuyo valor radica en sí misma. En segundo lugar, la ciencia aparece como un motor para el desarrollo económico, capaz de originar tecnología, fortalecer la innovación e impulsar la productividad. Finalmente, la ciencia también representa una herramienta para reducir desigualdades sociales y avanzar hacia el desarrollo humano integral y la justicia social. Limitarse a solo uno de estos enfoques debilita y empobrece los demás, afectando el progreso general del país.

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Dentro de este contexto, resulta pertinente analizar el giro radical del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según el texto, la administración previa centró sus esfuerzos en la ciencia orientada hacia la equidad y los territorios. Si bien esta apuesta fue válida, dejó de lado áreas igualmente esenciales como la investigación básica y el desarrollo tecnológico vinculado con el aparato productivo. Además de estas prioridades discutibles, el Ministerio enfrenta obstáculos estructurales, comenzando por la falta de recursos y pasando por problemas estratégicos que aún ningún gobierno ha solucionado, de acuerdo con el análisis presentado.

La gestión más reciente del Ministerio se ha inclinado hacia la ciencia como motor económico, enfocándose en conceptos como innovación tecnológica, producción de patentes y el papel de la ciencia en la generación de riqueza. El texto advierte que, aunque este papel es relevante, utilizar las patentes como principal medida de éxito científico es un error. Las patentes son relevantes solo en algunas disciplinas y, aun así, no representan el aporte científico ni su impacto social en toda su dimensión. Muchos de los avances que transforman sociedades no se pueden patentar: políticas públicas, evaluaciones de programas de salud o teorías de base para tecnologías futuras, elementos clave que no se reflejan en una patente.

El texto también señala un malentendido compartido por administraciones anteriores y actuales: la innovación y el desarrollo económico no dependen únicamente de hacer investigación. Entre un hallazgo científico y su impacto real intervienen procesos largos de escalamiento, regulación y adopción, y sin un ecosistema que respalde estos procesos, es inviable esperar resultados económicos inmediatos. Además, se destaca que la investigación básica ha sido marginada y se reclama una integración adecuada entre la generación de conocimiento, la innovación y su aplicación en salud pública y desarrollo social. La verdadera labor del Ministerio sería construir alianzas público-privadas que valoren la ciencia, lleven el conocimiento a la toma de decisiones y no sacrifiquen ninguna rama del saber. Pese a los intentos, la falta de recursos y una visión integral siguen siendo deudas pendientes, poniendo incluso en riesgo la permanencia del Ministerio mismo.

¿Por qué es importante no medir el éxito científico solo por el número de patentes?

Medir el éxito de la ciencia únicamente a partir de las patentes restringe la valoración del conocimiento a una pequeña parte de la producción científica. Según el texto, muchas contribuciones vitales para el desarrollo de una sociedad no se pueden patentar, como las orientaciones para políticas públicas o los hallazgos teóricos. Por ello, las patentes no reflejan todo el impacto de la ciencia en la sociedad.

¿Cuál es el rol ideal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación según el texto?

Según el texto, la función principal del Ministerio debería ser la de construir ecosistemas donde el sector público y el privado valoren la ciencia, fomenten su integración en la toma de decisiones y promuevan desarrollos productivos, sin privilegiar una dimensión de la ciencia sobre otra y sin descuidar la financiación ni la autonomía de la investigación básica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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