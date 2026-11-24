Poner la lavadora varias veces a la semana puede tener un impacto en los servicios públicos del hogar. Aunque muchas personas utilizan el mismo electrodoméstico durante años, los modelos más recientes incorporan tecnologías que buscan reducir el consumo de agua y electricidad sin afectar el lavado de la ropa.

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Pero ¿realmente vale la pena cambiar una lavadora antigua por una moderna? La respuesta depende de sus características, pues no todas las máquinas nuevas consumen lo mismo ni ofrecen el mismo nivel de eficiencia.

¿Una lavadora moderna consume menos agua y energía?

En términos generales, una lavadora moderna con buena clasificación de eficiencia puede gastar menos recursos que un modelo tradicional. Una de las principales diferencias está en la forma como utiliza el agua durante cada ciclo.

Algunas lavadoras antiguas de carga superior llenan buena parte del tambor para sumergir las prendas y utilizan un agitador central para moverlas. En cambio, muchos modelos modernos aprovechan sistemas que hacen girar la ropa dentro de una cantidad menor de agua.

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Las lavadoras de carga frontal son un ejemplo de esta tecnología: el tambor mueve las prendas y las hace entrar y salir del agua durante el lavado, por lo que no necesitan llenar completamente el compartimiento.

Según el programa estadounidense ENERGY STAR, las lavadoras certificadas de carga frontal pueden utilizar aproximadamente 50 % menos agua y energía que las lavadoras tradicionales de carga superior con agitador. Sin embargo, esta comparación corresponde a equipos que cumplen sus criterios de eficiencia y no significa que todos los modelos nuevos tengan ese mismo ahorro.

¿Qué pasa con el consumo de electricidad?

El gasto de energía también depende de cómo funciona la lavadora. Uno de los factores que más influye es la temperatura del agua.

De acuerdo con ENERGY STAR, calentar el agua puede representar cerca del 90 % de la energía que utiliza una lavadora durante su funcionamiento. Por eso, cuando el tipo de ropa y la suciedad lo permiten, utilizar programas con agua fría puede ayudar a reducir el consumo eléctrico.

También existen modelos con motores y sistemas de funcionamiento más eficientes, que buscan aprovechar mejor la electricidad durante el lavado.

Por esta razón, no basta con fijarse en el año de fabricación del electrodoméstico: es importante revisar su consumo energético y las características específicas del modelo.

¿Cómo saber si una lavadora ahorra agua y electricidad?

En Colombia, una de las herramientas para comparar electrodomésticos es la etiqueta de eficiencia energética del Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), del Ministerio de Minas y Energía.

En el caso de las lavadoras, esta información permite consultar aspectos como:

Clasificación de eficiencia energética: muestra el nivel de eficiencia del equipo según los rangos establecidos para su categoría.

Consumo de agua: indica la cantidad de litros que utiliza durante un ciclo de lavado.

Capacidad de carga: señala cuántos kilogramos de ropa seca puede lavar.

Información de consumo energético: permite comparar el desempeño eléctrico de los equipos.

Revisar estos datos antes de comprar permite comparar modelos de características similares y evitar elegir únicamente por el precio o la apariencia.

¿Cómo ahorrar agua y energía al utilizar la lavadora?

Cambiar de electrodoméstico no es la única manera de reducir los gastos. Los hábitos de lavado también tienen importancia.

Una recomendación es utilizar la lavadora con cargas completas, sin superar la capacidad indicada por el fabricante. Así se evita poner en funcionamiento el equipo varias veces para lavar pequeñas cantidades de ropa.

También conviene seleccionar el programa adecuado para cada tipo de prenda, evitar temperaturas altas cuando no sean necesarias y realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante.

En conclusión, una lavadora moderna y eficiente puede representar un ahorro de agua y electricidad frente a una tradicional. Sin embargo, antes de reemplazar la que tiene en casa, lo más conveniente es comparar su consumo real con el de los modelos disponibles y tener en cuenta la frecuencia de uso. Una compra bien informada puede ayudar a reducir los gastos del hogar a largo plazo.

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