Manejar en ciudad implica enfrentarse a intersecciones caóticas, semáforos ignorados y maniobras imprevistas de otros conductores. En esas situaciones, tener un registro en video puede ser la diferencia entre ganar o perder un reclamo de seguro.

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El problema no es solo grabar: es grabar bien. Una cámara de tablero con ángulo limitado deja puntos ciegos que pueden costarle caro si el golpe vino del costado o desde atrás. La calidad de la imagen también importa, especialmente de noche o bajo lluvia, cuando la matrícula del otro vehículo se vuelve ilegible.

A eso se suma que muchos equipos básicos no monitorean el vehículo cuando está estacionado, lo que deja desprotegido el carro en parqueaderos o vías públicas durante horas.

Hay cámaras de tablero que pueden ayudar con todas esas necesidades. En Amazon se encuentran tres modelos, todos con descuentos por Black Friday. Los valores corresponden al 24 de noviembre y pueden cambiar.

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En esta nota hablaremos de los siguientes productos

SUVCON Cámara de tablero de 3 canales 2K

La SUVCON es una cámara de tablero de tres canales diseñada para conductores que quieren cubrir simultáneamente el frente del vehículo, el interior de la cabina y la parte trasera sin instalar equipos independientes. Sirve especialmente para quienes trabajan en transporte de pasajeros o simplemente quieren un registro completo de cada trayecto. Resuelve la cobertura incompleta de las cámaras de un solo canal, que suelen dejar sin grabar el habitáculo o la zaga del vehículo.

Lo que más destaca:

Ángulos de cobertura: cámara frontal de 170°, cámara de cabina de 150° y cámara trasera impermeable de 150°, según la ficha del producto en Amazon.

Visión nocturna: cuatro luces LED infrarrojas en la cámara de cabina capturan imágenes claras con poca luz, complementadas con tecnología HDR para equilibrar la exposición.

Sensor G y grabación de emergencia: detecta impactos y bloquea automáticamente el metraje para que no se sobrescriba.

Tarjeta SD incluida: viene con una tarjeta de 32 GB, así que no es necesario comprarla por separado.

Razones para comprarlo: es la opción más accesible del grupo y llega lista para usarse, sin accesorios adicionales obligatorios.

A tener en cuenta: la resolución frontal es 2K, no 4K, lo que puede limitar la nitidez de detalles lejanos como matrículas en movimiento.

La SUVCON Cámara de tablero de 3 canales 2K cuesta hoy $ 170.836 en Amazon, con un descuento del 31 % frente a su precio original de $ 246.838, de acuerdo con el precio publicado en la tienda.

Para quien prioriza nitidez 4K y conectividad avanzada: 70mai A810 Lite

La 70mai A810 Lite es una cámara de tablero de doble canal —frontal en 4K y trasera en 1080P— pensada para conductores que necesitan imágenes de alta definición para documentar accidentes, placas y señales de tráfico con el mayor detalle posible.

Es una opción adecuada para viajeros frecuentes, conductores de plataformas de transporte compartido y quienes recorren largas distancias en carretera. Su principal ventaja frente a cámaras más básicas está en la combinación de resolución Ultra HD y conectividad Wi-Fi 6 de 5 GHz, que agiliza la transferencia de videos al teléfono.

Lo que más destaca:

Resolución frontal 4K: grabación de 3840 × 2160P en la cámara delantera, según la ficha del producto en Amazon, con capacidad para capturar matrículas y señales con claridad.

Wi-Fi 6 a 5 GHz: transferencia de hasta 25 MB/s, según el fabricante, para descargar y compartir videos sin retirar la tarjeta SD.

GPS triple modo: combina GPS, GLONASS y BDS para registrar con precisión velocidad, ruta y ubicación de cada trayecto.

Supercondensador en lugar de batería: ofrece mayor resistencia al calor extremo y vida útil más larga, de acuerdo con la descripción del producto.

Razones para comprarlo: el modo de estacionamiento de 24 horas con detección por sensor G y lapso de tiempo mantiene el vehículo vigilado aunque el motor esté apagado.

A tener en cuenta: el modo de estacionamiento requiere un kit de cables adicional (UP03, UP05 o UP06) que se vende por separado y no está incluido en la caja.

La 70mai A810 Lite cuesta hoy $282.105 en Amazon, con un descuento del 47 % frente a su precio original de $528.978, de acuerdo con el precio publicado en la tienda.

Para vigilar los cuatro costados del vehículo en todo momento: IIWEY N5

La IIWEY N5 es una cámara de tablero de cuatro canales que graba en 360° con cámaras frontal, trasera, lateral izquierda y lateral derecha, todas a 1080P. Está pensada para conductores que necesitan cobertura total del vehículo —incluidos los flancos—, algo útil en maniobras de parqueo, cambios de carril o situaciones en que el impacto llega desde los costados. Con ocho lámparas infrarrojas distribuidas en el sistema, el registro nocturno cubre también el interior y los laterales.

Lo que más destaca:

Grabación de cuatro canales simultáneos: frontal y trasera en 170° y laterales en 150°, con resolución 1080P en cada canal, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Tarjeta SD de 128 GB incluida: capacidad de almacenamiento cuatro veces mayor que la del modelo SUVCON, sin costo adicional.

Wi-Fi 5G integrado: conectividad más rápida que el estándar de 2,4 GHz para previsualizar y descargar grabaciones desde la aplicación gratuita.

Supercondensador: soporta temperaturas de hasta 75 °C sin riesgo de sobrecalentamiento ni deterioro prematuro.

Razones para comprarlo: es la única opción del grupo con cobertura lateral nativa, lo que la hace especialmente útil en vehículos que circulan por vías estrechas o que se parquean en espacios ajustados.

A tener en cuenta: no incluye GPS integrado, a diferencia de los otros dos modelos; además, el modo de estacionamiento requiere un kit de cable duro que se vende por separado.

La IIWEY N5 cuesta hoy $ 313.246 en Amazon, con un descuento del 19 % frente a su precio original de $ 387.908, de acuerdo con el precio publicado en la tienda.

¿Qué tan importante es el GPS en una cámara de tablero?

El GPS permite registrar la velocidad exacta, la ruta recorrida y la ubicación precisa en el momento de un incidente. Esa información puede ser determinante al presentar un reclamo ante una aseguradora o al refutar una versión distinta de los hechos.

De los tres modelos presentados aquí, tanto la SUVCON como la 70mai A810 Lite incluyen GPS; la IIWEY N5 no tiene esa función, según la ficha del producto en Amazon.

¿El modo de estacionamiento consume la batería del carro?

Sí, en mayor o menor medida, dependiendo de cómo esté configurado. Los modelos 70mai A810 Lite e IIWEY N5 utilizan supercondensador en lugar de batería interna, lo que reduce el riesgo de falla por calor, pero el monitoreo continuo mientras el vehículo está apagado requiere energía del vehículo.

Ambos incorporan protección de bajo voltaje para evitar que la batería del carro se descargue por completo, aunque el kit de cables necesario para activar ese modo se vende por separado en los dos casos.

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