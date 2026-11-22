Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Secretaría de Movilidad de Ibagué reveló detalles clave acerca del accidente de tránsito en el que perdió la vida Mariana Agudelo, una joven de 23 años que falleció cuando se movilizaba en motocicleta a la altura de la calle 37 con carrera Quinta, frente a las instalaciones de Comfenalco. Según el reporte preliminar de las autoridades, una de las hipótesis principales en estudio es el tránsito entre vehículos, es decir, la maniobra consistente en circular entre otros automotores, lo que pudo haber sido un factor determinante para que ocurriera el siniestro.

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El accidente involucró tres vehículos: dos motocicletas y una chiva turística, de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Movilidad. La chiva, identificada con las placas BLB 800, era conducida por un hombre de 53 años que resultó ileso. Mariana Agudelo se desplazaba en una motocicleta de placas YVE57H, mientras que en la segunda moto, con matrícula AEN29E, viajaba una mujer de 52 años. El hecho tuvo lugar la tarde del viernes 20 de noviembre. Según las primeras versiones conocidas, las dos motocicletas colisionaron, provocando la caída de sus conductoras sobre la calzada. En ese momento, la chiva turística, que transitaba por el lugar, habría arrollado a Mariana, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el trágico accidente, el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, confirmó públicamente que las pruebas de embriaguez practicadas a todos los conductores implicados arrojaron resultados negativos. Sin embargo, la investigación en curso deberá establecer con precisión cómo ocurrió la primera colisión entre las motocicletas y esclarecer las circunstancias específicas en las que Mariana Agudelo terminó sobre la vía y fue arrollada.

El funcionario aprovechó para hacer un llamado a la prudencia entre los actores viales, pidiendo que se mantenga una distancia segura entre vehículos y se eviten maniobras peligrosas, como transitar entre automotores, especialmente entre los motociclistas. La muerte de Mariana, quien trabajaba en la Notaría Quinta y estudiaba en la Universidad del Tolima, provocó numerosas expresiones de solidaridad por parte de familiares, amigos y compañeros de sus entornos laboral y académico, conforme lo registró la cobertura de El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas que analizan las autoridades tras el accidente de Mariana Agudelo?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se estudia principalmente la maniobra conocida como tránsito entre vehículos, donde una motocicleta circula entre otros automotores. Esta acción podría haber contribuido a la colisión entre las motos y, posteriormente, al fatal desenlace con la chiva turística. La investigación continúa para esclarecer cómo sucedió la primera colisión y las condiciones precisas en que Mariana terminó sobre la calzada.

¿Qué significa la maniobra de tránsito entre vehículos según las autoridades?

Tránsito entre vehículos es una maniobra en la que una motocicleta circula entre otros automotores en movimiento. Según el reporte de la Secretaría de Movilidad, esta práctica es considerada riesgosa, ya que puede dificultar la reacción de los conductores frente a situaciones imprevistas, aumentando el peligro de accidentes graves como el ocurrido en Ibagué.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.