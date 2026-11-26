Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito cobró la vida de Edwin Ortegón, quien conducía una motocicleta por la Variante de Ibagué la mañana del miércoles 25 de noviembre. De acuerdo con la información reportada, la tragedia sucedió sobre el corredor que conecta la capital del Tolima con Cajamarca, específicamente en las cercanías de la glorieta del Rodeo y en el sector conocido como Puente de la Vida. Ortegón manejaba una moto de placas OXJ 53F en el momento del siniestro.

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Según las primeras versiones recopiladas por los medios locales, entre ellos Pulzo, el incidente se originó por una maniobra que involucró a un furgón y otro vehículo que venía en sentido contrario. El conductor del vehículo de carga aparentemente tenía la intención de detenerse sobre la berma de la vía. En ese instante, Edwin Ortegón, que intentaba adelantarlo, habría encontrado de frente a otro automóvil que se acercaba en dirección opuesta. Frente a esta situación, terminó chocando contra la parte trasera del furgón.

Tras el impacto, Ortegón quedó tendido sobre la vía. Algunas personas presentes en la zona se acercaron para brindarle auxilio y gestionaron rápidamente su traslado a un centro médico. Fue remitido a la clínica Avidanti de Ibagué. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas en el accidente, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Sobre las causas y exactas circunstancias que rodean el accidente, las autoridades de tránsito aún no han emitido un informe definitivo. De acuerdo con lo citado por Pulzo, aunque la primera hipótesis apunta a la maniobra de adelantamiento, corresponde a los organismos competentes esclarecer la secuencia de eventos y determinar posibles responsabilidades de las personas involucradas en el choque.

Este nuevo caso suma una víctima más a la lista de siniestralidad vial registrada en Ibagué en lo que va del año, poniendo nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad de quienes transitan por las vías de la ciudad, especialmente aquellos que se movilizan en motocicleta, y dejando a otra familia enfrentando el luto por la pérdida de un ser querido.

¿Qué ocurrió en el accidente fatal de la Variante de Ibagué el 25 de noviembre?

El 25 de noviembre, Edwin Ortegón, motociclista, falleció tras chocar contra la parte trasera de un vehículo de carga en la Variante de Ibagué. De acuerdo con las primeras versiones reportadas, el accidente sucedió cuando Ortegón intentó adelantar a un furgón que se disponía a detenerse y se topó con otro vehículo en sentido contrario, lo que provocó la colisión. Las autoridades están esclareciendo los detalles para determinar cómo ocurrieron los hechos y si hubo responsabilidad por parte de los involucrados.

¿Qué datos hay sobre accidentes de motociclistas en Ibagué este año?

La muerte de Edwin Ortegón se suma a otros casos de siniestralidad vial reportados en Ibagué durante este año, especialmente entre quienes se movilizan en motocicleta. Aunque el artículo no suministra cifras exactas ni un balance de incidentes, destaca la relevancia del problema y la preocupación creciente por la seguridad en las vías de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.