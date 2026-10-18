Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, coalición política de tendencia progresista, tomó recientemente una decisión clave al elegir de manera unánime al expresidente Gustavo Petro como su máximo líder, aunque de manera provisional. Esta determinación estuvo acompañada de un llamado a movilizaciones en las principales ciudades del país, las cuales se convirtieron en una especie de termómetro para medir el respaldo ciudadano a esa fuerza política en las calles. De acuerdo con la información citada por El Espectador, la gran mayoría de estas protestas transcurrió en calma, lo que fue resaltado también desde la Casa de Nariño, residencia presidencial desde donde el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el 98 % de las marchas fue pacífico.

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Pese a que Gustavo Petro no tomó la palabra desde la tarima durante las movilizaciones, otras figuras destacadas de la izquierda que actualmente ocupan curules en el Congreso sí aprovecharon la ocasión para expresar sus puntos de vista. Estos discursos se enmarcaron en el contexto del próximo congreso del Pacto Histórico, evento para el que ya se están debatiendo temas internos de alta relevancia. Uno de los focos de discusión gira en torno a la manera como se deberían escoger los delegados que representarán a las distintas tendencias dentro de la colectividad. Esto implica un debate abierto sobre la representatividad y la inclusión de voces nuevas que aspiran a obtener candidaturas de cara a los próximos comicios territoriales.

La discusión sobre tendencias y liderazgos no solo define el futuro organizativo del Pacto Histórico, sino que también refleja la intención de la colectividad de fortalecer su posición en el escenario político de cara a las elecciones regionales de 2027. En ese sentido, el pronunciamiento de De la Espriella al insistir en el respeto a la protesta pacífica, pero llamando la atención sobre las minorías que buscan interrumpir la vida cotidiana, marca una postura oficial frente a la movilización social y sus límites.

Todo este panorama fue objeto de análisis en el programa La Mesa Redonda de El Espectador, donde se profundizó en el significado político de las marchas, las respuestas del Gobierno y las disputas internas que se viven actualmente en el seno del Pacto Histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro fue designado líder provisional del Pacto Histórico?

La designación provisional de Gustavo Petro como líder del Pacto Histórico surgió a partir de una decisión unánime dentro de la colectividad política, en un contexto de reorganización interna y previo a la celebración de su primer congreso. La intención es que Petro, como figura emblemática, guíe la dirección del movimiento mientras se define la estructura formal y representativa para los siguientes años.

¿Qué debates afectan la elección de delegados dentro del Pacto Histórico?

Uno de los principales debates gira en torno a la representatividad de los futuros delegados en el congreso del Pacto Histórico. Las distintas tendencias y corrientes buscan definir cómo estarán representadas en dicho encuentro y también quiénes podrán postularse como candidatos para las elecciones territoriales, lo que ya genera discusión interna y muestra distintas posiciones entre sus miembros.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.