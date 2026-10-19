El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios su propuesta de restablecer la compensación económica que el Gobierno Nacional les pagaba a las aseguradoras cada vez que el salario mínimo subía por encima de la inflación y la productividad. La medida revierte una decisión del expresidente Gustavo Petro, que había desmontado ese mecanismo de protección en medio de las dificultades fiscales de su administración, según reveló Blu Radio.

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El gobierno de Petro argumentó, en su momento, que la situación de las finanzas públicas no permitía seguir asumiendo ese costo. Sin embargo, acto seguido decretó un incremento del salario mínimo de 23,7%, lo que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desencadenó consecuencias severas sobre el mercado pensional privado del país.

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El efecto más visible se registró en el mercado de rentas vitalicias, una modalidad mediante la cual los afiliados al sistema privado de pensiones pueden jubilarse. Ese segmento se desplomó un 64% durante el primer semestre del año. Además, el costo de adquirir una renta vitalicia se disparó: garantizar una pensión equivalente a un salario mínimo de por vida pasó de costar alrededor de 350 millones de pesos a cerca de 550 millones.

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, celebró la decisión y fue enfático en su crítica al esquema anterior: “El gobierno anterior se lavaba las manos de los efectos del salario mínimo sobre las pensiones de los colombianos en el régimen privado”, afirmó Velasco, citado por Blu.

El Ministerio de Hacienda dejó abierta la posibilidad de definir el modo exacto en que se realizará el pago de esta compensación a las aseguradoras, lo que indica que los detalles operativos aún están por resolverse, pese a que la situación fiscal del país continúa siendo compleja.

Salario mínimo en Colombia: ¿qué pasó con las pensiones por alza del 23,7%?

El incremento también afectó a los afiliados al régimen público. De acuerdo con cifras del propio Gobierno, el alza del 23,7% agotó anticipadamente los recursos del presupuesto nacional destinados a mesadas pensionales. Hoy, el Ejecutivo busca cómo cubrir los pagos de noviembre y diciembre.

¿Qué es una renta vitalicia y por qué es clave en el sistema pensional colombiano?

La renta vitalicia es la modalidad a través de la cual un afiliado al sistema privado de pensiones le transfiere su ahorro a una aseguradora, que a cambio le garantiza un ingreso mensual de por vida. Su encarecimiento representa una barrera directa para quienes buscan pensionarse bajo esa figura en el régimen de ahorro individual.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.