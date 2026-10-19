Por: El Espectador

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El reciente anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la determinación de los límites del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha motivado una serie de respuestas y acciones desde el Gobierno Nacional. De acuerdo con el mandatario, para el 30 de noviembre su gobierno expedirá y firmará un decreto que establece las líneas de base del archipiélago, publicándolo luego en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según De la Espriella, se trata de un acto que busca afirmar la soberanía, mediante la medición y publicación de las fronteras colombianas del archipiélago "con la precisión que exige el derecho internacional", conforme lo reporta El Espectador.

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La directriz expuesta por el Gobierno dispone que se tracen líneas de base rectas entre los puntos extremos de todos los territorios insulares que conforman el archipiélago, aplicando la doctrina de archipiélago de Estado, reconocida en la Ley 10 de 1978. Esta delimitación será reflejada de manera oficial siguiendo las normas internacionales pertinentes. De acuerdo con Rodrigo Lara, ministro del Interior, esta decisión responde a un error cometido cuando Colombia presentó, en procesos anteriores ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, propuestas basadas en el meridiano 82 como frontera, un argumento que, según sus palabras, resultó "flojo". El fallo emitido por La Haya en 2012, resultado de esa postura, ordenó que Colombia entregara a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, pero no la soberanía sobre las islas mayores ni los cayos.

Lara considera que lo dispuesto ahora corrige ese error y cita precedentes internacionales como el caso de Francia con las islas Kerguelen y Dinamarca con las islas Feroe, donde el trazado de líneas de base es aceptado globalmente. Además, se prevé instalar una mesa de diálogo con Nicaragua, bajo el supuesto de que el fallo de La Haya no se puede aplicar en su totalidad. La decisión sigue las tesis del jurista Enrique Gaviria Liévano, quien, según declaraciones recopiladas por El Espectador, sostiene que trazar las líneas de base protegería íntegramente el territorio y clarificaría la defensa ante disputas futuras.

Desde el Ministerio de Defensa se enfatizó la importancia geopolítica, ambiental y económica del archipiélago, calificándolo como una frontera innegociable y un motor nacional. La política integral de defensa implica una mayor presencia estatal y militar; además, De la Espriella aspira a convertir la zona en un "hub" marítimo y logístico, reforzando el control y la actividad económica bajo la premisa de ejercer soberanía a través de instituciones y vigilancia permanentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa trazar líneas de base en el archipiélago de San Andrés y Providencia?

El trazado de líneas de base consiste en delimitar, mediante líneas rectas, los puntos extremos de los territorios insulares del archipiélago, definiendo así el perímetro exacto del territorio bajo soberanía colombiana, acorde a la Ley 10 de 1978 y los lineamientos internacionales en la materia. Este método se utiliza para consolidar la figura de archipiélago de Estado y es fundamental para la defensa legal y diplomática de Colombia frente a disputas con otros países.

¿Cómo impacta el fallo de La Haya en los límites marítimos de Colombia y Nicaragua?

El fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012 determinó que Colombia debía entregar cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, pero confirmó la soberanía colombiana sobre las principales islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el Gobierno colombiano considera que parte de ese fallo no puede aplicarse estrictamente y busca nuevas vías para defender su integridad territorial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.