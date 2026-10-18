Por: El Espectador

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Un reciente ataque con explosivos dañó el puente La Teta, en Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, afectando de forma notable la vida cotidiana de los habitantes de la zona. De acuerdo con la información de las autoridades, el atentado fue adjudicado a la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de quien es conocido como alias “Iván Mordisco”. El incidente no resultó en personas heridas, pero trajo graves consecuencias para la movilidad, ya que el flujo normal se restringió y más de 200 familias del norte del departamento se han visto directamente perjudicadas.

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Según datos proporcionados en el informe, hasta el momento en que se publicó la información el paso vehicular por el puente seguía restringido. Los habitantes de la zona se han visto obligados a improvisar soluciones temporales, como el uso de una placa metálica, que únicamente permite el paso de motocicletas, evidenciando la afectación significativa para el transporte y la economía local.

En este contexto, pocas horas antes del atentado, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional reportaron la recuperación de un vehículo cisterna que, al parecer, había sido hurtado por integrantes de este mismo grupo armado. El vehículo transportaba más de 11.000 galones de combustible, que de acuerdo con la institución militar, podrían estar vinculados al sostenimiento de economías ilegales, especialmente las relacionadas con los cultivos de coca. Soldados del Grupo de Caballería Liviano 8, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron operaciones de verificación en el sector con el objetivo de descartar nuevas amenazas contra la población y la infraestructura.

En respuesta a estos hechos, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, expresó su rechazo categórico al ataque, calificándolo como “un acto cobarde e indignante que busca aterrorizar a las comunidades”, y añadió que “es inaceptable el desprecio de estos criminales por la población civil”. La cartera de Defensa aseguró que desplegarán todas las capacidades institucionales para prevenir hechos similares, restaurar la movilidad y garantizar la protección de los habitantes de Cauca. Asimismo, se comprometieron a buscar a los responsables del atentado hasta que respondan ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘Iván Mordisco’ y cuál es su papel en las disidencias de las Farc?

Alias ‘Iván Mordisco’ es mencionado como el cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc que, según información oficial, estaría detrás del reciente atentado en el puente La Teta. Su papel es clave en la dirección de acciones armadas que afectan a la población civil en el norte del Cauca.

¿Cómo afecta la restricción del puente La Teta a las comunidades en Santander de Quilichao?

La restricción del paso sobre el puente La Teta obliga a los habitantes a usar soluciones improvisadas para la movilidad, como una placa metálica que solo permite el tránsito de motocicletas, lo que limita el transporte de personas y bienes, genera dificultades económicas y altera la vida diaria de más de 200 familias en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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