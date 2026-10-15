Por: Caracol TV

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El retiro del coronel Carlos Alberto Feria de la Policía Nacional marca un episodio clave en medio de la controversia que rodea el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera que trabajaba en la casa de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información y los reportes, el oficial, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del antiguo mandatario, habría estado involucrado en el procedimiento cuestionado y fue imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, según lo informó el Ministerio de Defensa en un comunicado oficial. Dicha notificación se realizó mientras Feria desempeñaba funciones en la Escuela Superior de Capacitación de la Policía Nacional, localizada en el sur de Bogotá.

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Esta decisión fue comunicada formalmente al coronel Feria hace tan solo 24 horas y se da en un contexto marcado por procesos judiciales alrededor de figuras cercanas a la Presidencia. Hace aproximadamente un mes, la Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Sarabia por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, cargos que Sarabia no aceptó. Los hechos estarían relacionados directamente con el polémico episodio del polígrafo realizado a la extrabajadora doméstica en la residencia de la asesora presidencial.

El proceso judicial respecto al uso del polígrafo a la exniñera aún se encuentra en una etapa de definición clave: se está evaluando un posible conflicto jurisdiccional para determinar si el caso en contra del coronel Feria debe mantenerse en la justicia ordinaria o trasladarse a la justicia penal. Este detalle es fundamental para el avance de las investigaciones y para establecer la competencia que dará trámite al expediente del uniformado.

La salida de Feria, articulada por decisiones del gobierno bajo la dirección de Abelardo de la Espriella y ejecutada a través del Ministerio de Defensa, evidencia los efectos administrativos y judiciales que asumen los involucrados en situaciones controvertidas dentro de altos niveles del Estado, especialmente aquellas que involucran posibles transgresiones de índole penal y disciplinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirado el coronel Carlos Alberto Feria de la Policía Nacional?

El coronel Carlos Alberto Feria fue retirado de la Policía Nacional debido a su presunta participación en el episodio del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, y la imputación en su contra por delitos como peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, según información oficial del Ministerio de Defensa.

¿Cuál es el conflicto jurisdiccional en el caso del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia?

El conflicto jurisdiccional en este caso radica en la definición sobre si el proceso judicial contra el coronel Feria debe ser tramitado en la justicia ordinaria o en la justicia penal. Esta decisión afecta el rumbo investigativo y el tipo de juzgamiento que se le dará al oficial y a las personas asociadas en el expediente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.