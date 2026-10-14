Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación informó que, este miércoles 14 de octubre, un juez de control de garantías respaldó la decisión de ampliar la imputación de cargos en contra de Gustavo Bolaños Pastrana, quien fungió como representante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). Según El Espectador, Bolaños Pastrana es señalado por las autoridades como el principal responsable de una trama compleja de corrupción vinculada a la gestión de recursos del Sistema General de Regalías en varios departamentos del país.

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Bolaños Pastrana ya se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, cumpliendo una medida de aseguramiento en el marco de esta investigación. La controversia surgió en abril de este año, cuando emergió el escándalo en el que fue nombrado como protagonista desde las primeras etapas de las pesquisas.

Al principio, las investigaciones sobre Bolaños Pastrana estaban centradas en el direccionamiento irregular de 78 contratos financiados con regalías. No obstante, la reciente decisión permitió ampliar dicha imputación a 23 contratos adicionales, quedando bajo observación un total de 101 convenios cuyo valor conjunto asciende a 496.000 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía. El delito por el que será procesado es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual implica omitir los procedimientos establecidos para la contratación pública. El exrepresentante de Aremca no aceptó los cargos que le fueron imputados.

El ente investigador, según datos de El Espectador, sostiene que Bolaños Pastrana ejercía amplio control sobre las decisiones contractuales en Aremca entre 2022 y 2023. Sus órdenes habrían permitido elegir directamente a los contratistas y modificar los cargos directivos, usando como sustento el manual interno de la asociación y evitando realizar licitaciones públicas o concursos, como exige la normativa vigente para el manejo de dineros públicos. Entre los contratos mencionados están proyectos de ganadería en Montelíbano, producción agrícola en Puerto Libertador y construcción de un complejo deportivo en Uribia, así como pavimentaciones, obras turísticas y dotación escolar en diversos departamentos.

Detrás de estos procesos se halló la utilización del esquema asociativo de municipios, una figura jurídica creada para gestionar proyectos en conjunto entre localidades. Sin embargo, Aremca, lejos de lograr el beneficio colectivo prometido, habría desviado al menos 3.200 millones de pesos a intereses privados. La Fiscalía también investiga a otros diez presuntos implicados, de los cuales nueve están bajo medida preventiva, tras identificar advertencias de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación sobre anomalías en estos convenios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el monto total de contratos investigados en el caso Aremca y qué irregularidades señala la Fiscalía?

El monto total de los 101 contratos bajo investigación en el caso Aremca alcanza los 496.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las principales irregularidades detectadas son el direccionamiento de contratos, la selección directa sin concursos públicos y el uso del manual interno de Aremca para evitar procedimientos legales, todo ello con el presunto resultado de desviar fondos públicos destinados a obras y servicios en varias regiones.

¿Qué es el esquema asociativo de municipios y cómo fue usado en el caso Aremca?

El esquema asociativo de municipios es una figura jurídica utilizada para que varias localidades colaboren y gestionen de forma conjunta proyectos y recursos. En el caso Aremca, según El Espectador, esta herramienta habría sido utilizada para concentrar la adjudicación de contratos en la asociación, permitiendo que sus directivos, en vez de velar por el interés público, desviaran recursos y favorecieran intereses particulares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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