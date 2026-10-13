Por: EL PILON SA

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La actual gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, enfrenta un juicio por supuestas irregularidades relacionadas con la compra de un terreno cuando ejercía como alcaldesa de San Diego en el periodo 2016-2019. Según lo presentado durante la audiencia preparatoria por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, el caso gira en torno a la adquisición de un predio de dos hectáreas, parte de la finca Villa Calzo, ubicado en el corregimiento El Desastre, cuyo objetivo era destinarlo a viviendas de interés social. El contrato de compraventa, identificado con el número 17-046 y firmado el 27 de febrero de 2017, fue por valor de 88 millones de pesos.

Durante la audiencia, Elvia Milena Sanjuán se retiró de la sala virtual para reunirse con los alcaldes departamentales, quedando representada por su abogado defensor, Alejandro Sánchez. El abogado expuso que la mandataria no aceptaba los cargos imputados, que incluyen violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, la administración municipal habría incumplido los procesos legales exigidos durante la etapa precontractual del negocio. Uno de los puntos críticos fue la publicación de una invitación a ofertar por 60 días, que se cerró intempestivamente en seis días después de recibir tan solo una propuesta, la del señor Juan Gerardo Arzuaga Rubio. Otro aspecto cuestionado es la ausencia de un avalúo independiente: la Alcaldía aceptó el peritaje proporcionado por el propio vendedor y firmado por el arquitecto Rubén Darío Carrillo, en lugar de contratar uno propio.

El eje del proceso judicial reside en la acusación por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Según explicó la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, documentos expedidos por la Registraduría Nacional confirmaron que el vendedor del predio es hermano en doble conjunción de Armando José Arzuaga Rubio, quien entonces ejercía como concejal activo de San Diego. La normatividad prohíbe a los mandatarios celebrar contratos con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales.

Para fortalecer su hipótesis, la Fiscalía solicitó la comparecencia de varios exfuncionarios que participaron en la estructuración del contrato, como Ricardo Javier Peralta Pérez, jefe jurídico, y Fanny María Padilla López, supervisora del contrato. También se incluyó el testimonio del denunciante de las supuestas irregularidades y del perito financiero Germán Alberto Ramírez, encargado de exponer los detalles sobre los presuntos sobrecostos en la negociación, según reportes de 'El Pilón'.

¿Por qué se investiga a la gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuán Dávila por la compra de un lote en San Diego?

La investigación se centra en presuntas anomalías durante la adquisición de un predio destinado a vivienda social mientras ejercía como alcaldesa de San Diego. La Fiscalía sostiene que la mandataria vulneró normas legales y de transparencia, al adquirir el terreno sin cumplir los requisitos precontractuales y celebrar el contrato con un familiar de un concejal local, lo que configuraría una incompatibilidad.

¿Qué significa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en procesos de contratación pública?

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un conjunto de normas que busca impedir que funcionarios públicos contraten con familiares de miembros de corporaciones públicas, con el fin de evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en la contratación estatal, aspecto central en el caso contra la gobernadora del Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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