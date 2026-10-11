Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno de Gustavo Petro, aseguró que personas cercanas a Verónica Alcocer habrían impulsado una estrategia para proyectarla como una figura con poder dentro del Ejecutivo y posicionarla como posible candidata presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Agmeth Escaf, señalado de corrupto por exasesora del gobierno Petro: “Se apodera del ICBF”)

En una entrevista con Vicky Dávila, publicada por Ssemana, Ferrer relató que, en septiembre de 2022, poco después de la llegada de Petro a la Presidencia, la convocaron a una reunión en la que, según su versión, le plantearon mostrar a Alcocer como la persona que realmente gobernaba.

La exfuncionaria sostuvo que rechazó esa propuesta y cuestionó sus posibles implicaciones. También señaló a Manel Grau, Mario Fernández Alcocer y al entonces representante a la Cámara Agmeth Escaf entre las personas que, según ella, participaron en esa iniciativa.

Este es el momento de la entrevista en que Ferrer hace la revelación:

Las consultorías para posicionar a Verónica Alcocer

Durante la conversación, Dávila le preguntó a Ferrer si el eventual proyecto político contemplaba una candidatura presidencial de Alcocer. La exconsejera respondió que sí existía una estrategia para posicionarla y afirmó que Manel Grau habría pagado consultorías relacionadas con la opinión pública.

“Ella se lo creyó; yo sé que Manel ha pagado consultorías para opinión pública”, aseguró Ferrer.

Ferrer también explicó que, en su opinión, Alcocer podía desarrollar un perfil relacionado con la comunicación o aspirar al Senado, pero no consideraba que tuviera las condiciones para convertirse en candidata presidencial.

La exfuncionaria agregó que advirtió sobre los riesgos de impulsar esa proyección política, pues consideraba que podía exponer a Alcocer a mayores cuestionamientos públicos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la proyección política de Alcocer?

Ferrer también relató que habló posteriormente con Gustavo Petro sobre el asunto. Según su versión, el entonces mandatario le reclamó en 2026 por la manera en que se habría promovido la imagen presidencial de Alcocer.

La exconsejera aseguró que Petro le dijo que entre varias personas habían hecho que Alcocer creyera que podía convertirse en presidenciable. Ferrer respondió, según su relato, que ella no había respaldado esa estrategia.

En otro momento de la entrevista, Dávila le preguntó por una conversación en la que Petro habría utilizado la expresión “el poder envenena”, después de que Ferrer le manifestara su inconformidad con el comportamiento de Alcocer.

“Porque yo le digo que está insoportable, que se ha vuelto una tirana y me contesta eso: ‘El poder envenena’”, relató la exfuncionaria.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.