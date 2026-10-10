Por: El Espectador

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Han transcurrido dos meses desde que un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, dejando profundas huellas tanto en las estructuras como en el tejido social del país. El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, ocurrió a las 7:34 de la mañana el 10 de agosto de 2026 y, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal, terminó con la vida de 335 personas. Las repercusiones de este desastre natural se han sentido especialmente en los 500 municipios distribuidos en 16 departamentos que resultaron afectados, según información divulgada por la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado reciente.

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La Defensoría del Pueblo aprovechó la ocasión para reiterar que, más allá de las pérdidas humanas y materiales, el terremoto agudizó las desigualdades ya presentes en la sociedad colombiana. La entidad enfatizó que el suceso no solo ha golpeado a familias en zonas rurales y urbanas, sino que representa un dolor compartido a nivel nacional. En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que, en marzo de este año, durante la campaña presidencial, ya había invitado a los aspirantes a la presidencia a asumir "decisiones impostergables en Derechos Humanos". Una de estas decisiones era el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres y la respuesta ante el cambio climático como compromisos fundamentales en derechos humanos.

El comunicado advirtió que la tragedia evidenció la falta de preparación estatal frente a este tipo de emergencias y reclamó fortalecer la coordinación institucional y garantizar recursos suficientes. Además, subrayó la importancia de incluir la participación comunitaria, transparencia y mecanismos efectivos en la recuperación, entendida como un proceso integral que contemple soluciones de vivienda, salud, educación y medios de vida, según lo expresó la Defensoría del Pueblo. La entidad hizo también un llamado específico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para reabrir el registro de afectados y ampliar la atención en los municipios donde se sintieron más los estragos del sismo.

Por otro lado, la Defensoría fue enfática en la necesidad de incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y en políticas de desarrollo municipal, identificando zonas de mayor amenaza y disminuyendo la exposición de la población a futuras catástrofes. Finalmente, instó al Gobierno Nacional a proteger a quienes vieron afectada su movilidad, impulsando protocolos claros para evacuación, alojamiento temporal y reubicación, siempre con un enfoque diferencial que asegure acceso a servicios básicos. El pronunciamiento culminó recordando que la protección de la vida implica anticiparse a los riesgos y evitar exposiciones repetidas a la vulnerabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos del Gobierno Nacional en la atención posdesastre del terremoto de 2026?

Según la Defensoría del Pueblo, los principales desafíos incluyen garantizar una atención integral y equitativa, superar barreras de acceso a la asistencia institucional, y asegurar la participación de las comunidades afectadas. Además, es fundamental incorporar la gestión del riesgo en las políticas de desarrollo y mejorar la coordinación y recursos disponibles para la recuperación total de los municipios golpeados.

¿Qué significa gestión del riesgo de desastres y por qué es relevante tras el terremoto en Colombia?

La gestión del riesgo de desastres es el conjunto de acciones orientadas a prevenir, reducir y atender los impactos de eventos adversos como terremotos. Tras el reciente sismo en Colombia, esto implica planificar de manera anticipada, identificar zonas de amenaza y fortalecer la respuesta estatal, elementos que la Defensoría del Pueblo considera esenciales para proteger los derechos humanos y prevenir mayores desigualdades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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