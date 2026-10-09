Por: Noticiero 90 minutos

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A 15 días del inicio de la operación Iron en Cali, el alcalde Alejandro Eder ofreció un balance sobre los avances y resultados de esta intervención conjunta con el Gobierno nacional, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos. El mandatario local resaltó que el operativo permitió la captura de 71 personas y la desarticulación de siete grupos delincuenciales, lo que para su administración representa un golpe significativo a la criminalidad, especialmente en el centro de la ciudad.

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Según Eder, en sectores como Fray Damián y Junín se evidenció una reducción del 84 % en delitos considerados de alto impacto, como homicidio, hurto y lesiones personales. Esta disminución, afirmó, es resultado del trabajo articulado entre la fuerza pública, la Fiscalía y la Administración distrital, que ha desarrollado diversas acciones de control y prevención en las zonas intervenidas.

No obstante, la estrategia de seguridad no se ha limitado únicamente al enfrentamiento de estructuras criminales. El alcalde indicó que la operación Iron ha sido acompañada por una intervención social dirigida a poblaciones vulnerables: habitantes de calle, vecinos del sector, así como niños y niñas de primera infancia, han sido priorizados para acceder a servicios de atención y acompañamiento durante este proceso. Entre las acciones sociales, Eder mencionó la recuperación de vías y parques, además de iniciativas para la renovación urbana que buscan transformar la percepción y el uso del espacio público en el centro de Cali.

El mandatario enfatizó que la operación Iron tendrá nuevas fases y que su ejecución continuará hasta que se logre fortalecer significativamente la seguridad en la ciudad. Sobre la expansión de la intervención, aclaró que, en esta primera etapa, las intervenciones también se han concentrado en la comuna 15 y la comuna 18. Las fases siguientes se realizarán en aquellos sectores donde se detecte la presencia de actores vinculados a actividades criminales, aunque no se detallaron cuáles serán exactamente las próximas zonas a intervenir. La continuidad de la operación incluirá tanto componentes de control policial como de acompañamiento social, con el fin de consolidar resultados sostenibles para los habitantes de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los resultados de la operación Iron en Cali tras 15 días?

Tras 15 días del inicio de la operación Iron en Cali, el alcalde Alejandro Eder informó la captura de 71 personas, la desarticulación de siete bandas y una reducción del 84 % en los delitos de alto impacto en el centro de la ciudad, según datos de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué acciones sociales acompañan los operativos de seguridad en la operación Iron?

Las acciones sociales que acompañan los operativos incluyen atención a población vulnerable, habitantes de calle, vecinos del sector y niños de primera infancia, así como la recuperación de vías, parques y proyectos de renovación urbana en el centro de Cali, de acuerdo con lo dicho por el alcalde Eder.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.