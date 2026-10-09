Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Los días domingo 11 y lunes 12 de octubre, la ciudad de Cali vivirá importantes cambios en la movilidad en el sur, específicamente en la avenida Cañasgordas, debido a la ampliación de la segunda calzada. De acuerdo con información de 90minutos.co, las autoridades municipales han informado que estos cierres viales tendrán impacto directo en el corredor que conecta con Jamundí, por lo que aconsejan a los ciudadanos planificar sus deslizamientos con suficiente antelación y considerar rutas alternas.

Sigue a PULZO en Discover

La primera alteración en la circulación se presentará el domingo 11 de octubre. Ese día, la calzada actual quedará cerrada en un tramo aproximado de tres kilómetros. Como parte de la estrategia de movilidad, se permitirá el paso en ambos sentidos por la nueva calzada, interviniendo así la infraestructura para instalar cinco cruces de alcantarillas en la zona. Durante este proceso se mantendrá habilitado el acceso al Parque Natura y al establecimiento Pronta Plaza, garantizando que quienes tengan como destino esos lugares puedan circular sin inconvenientes.

Para el lunes 12 de octubre, está programada una medida más restrictiva: el cierre total de la avenida Cañasgordas en sentido hacia Jamundí. Esta decisión responde a la necesidad de efectuar una maniobra de alto riesgo como parte de la obra de ampliación, la cual imposibilita el tránsito de vehículos, bicicletas y peatones. Frente a esta situación, desde 90minutos.co se recomienda emplear la vía Panamericana como ruta alterna para todos los tipos de viaje, a excepción de quienes tengan como destino algunos puntos específicos, como el centro deportivo Luz Mery Tristán, el club deportivo Fútbol Paz, el complejo Superbowl, el parque Acuática y el club deportivo La Troja. El acceso a estos sitios se mantendrá permitido, a pesar del cierre generalizado de la avenida.

Las acciones y recomendaciones divulgadas por las autoridades reflejan el esfuerzo por reducir las afectaciones a la ciudadanía y asegurar el desarrollo seguro de las obras viales. Se hace énfasis en la importancia de consultar fuentes oficiales y medios como 90minutos.co para recibir información confiable y actualizada durante los días de restricción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales programados en la avenida Cañasgordas este 11 y 12 de octubre?

Según 90minutos.co, el domingo 11 de octubre se cerrará parcialmente un tramo de tres kilómetros de la calzada actual; el tránsito se desviará por la calzada nueva para permitir la instalación de cruces de alcantarillas. El lunes 12 de octubre, el cierre será total en sentido Jamundí por una maniobra de alto riesgo, impidiendo el paso de vehículos, bicicletas y peatones, salvo para quienes acceden a ciertos centros deportivos y recreativos.

¿Qué rutas alternas puedo usar durante los cierres en la avenida Cañasgordas en Cali?

Durante el cierre total de la avenida Cañasgordas en sentido hacia Jamundí, 90minutos.co recomienda utilizar la vía Panamericana como ruta alterna. El paso en esta ruta será necesario tanto para vehículos como para personas en bicicleta o a pie, excepto para quienes deban ingresar exclusivamente a los sitios deportivos y recreativos mencionados por las autoridades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.