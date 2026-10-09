Por: Noticiero 90 minutos

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Norwan Constanza Bahamón vive una de las etapas más difíciles de su vida tras resultar gravemente herida durante el terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto. De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, Norwan enfrentó un impacto directo que dejó graves secuelas físicas y emocionales. Desde el momento del sismo, su estado de salud requirió atención inmediata y especializada debido a la magnitud de las lesiones sufridas.

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Según el reporte, Norwan debió ser hospitalizada en la Clínica Farallones, donde recibió múltiples atenciones médicas. Entre las lesiones más delicadas se destacó un trauma craneoencefálico, fractura de la vértebra lumbar L1 y una fractura maxilofacial. La situación se agravó por complicaciones respiratorias, incluyendo un paro respiratorio que obligó a los médicos a actuar con rapidez. Ante esta emergencia, fue necesario drenarle un pulmón y realizarle una traqueotomía, procedimiento que consiste en una abertura en la tráquea para facilitar la respiración. Adicionalmente, para tratar la fractura de columna, los galenos efectuaron una cirugía especializada, mientras que la lesión en su cabeza exigió varias suturas por una herida de unos cuatro centímetros.

En su proceso de recuperación, el principal reto es devolverle movilidad a sus pies, por lo cual requiere terapias orientadas a rehabilitar sus extremidades inferiores. Sin embargo, la rehabilitación médica es solo una parte del complejo panorama que enfrenta. Norwan también carga con el dolor del reciente fallecimiento de su mamá, Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamón, de 69 años, quien perdió la vida durante la misma emergencia. Ambas residían en el edificio Torres de Tequendama, una estructura afectada por el terremoto, lo que dejó también inhabitable su apartamento.

La situación de Norwan refleja el drama de quienes resultaron damnificados tras el temblor: las secuelas físicas que requieren largos procesos de cuidado, el duelo por la pérdida de seres queridos y los problemas materiales producto de viviendas dañadas. Su historia pone en evidencia que la reconstrucción posterior a una emergencia natural abarca mucho más que la recuperación de edificios; implica la restauración de vidas enteras y la atención integral a quienes han perdido tanto en tan poco tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las lesiones que sufrió Norwan Bahamón durante el terremoto de Cali?

Norwan Bahamón sufrió un trauma craneoencefálico, una fractura en la columna vertebral a nivel de la vértebra L1 y una fractura maxilofacial, además de complicaciones respiratorias como un paro, que requirieron intervenciones como el drenaje de un pulmón, intubación y traqueotomía. Su recuperación aún depende de terapias para restablecer la movilidad de sus pies.

¿Cómo ha afectado el terremoto a la vida personal y familiar de Norwan Bahamón?

El terremoto impactó gravemente la vida de Norwan al dejarla con secuelas físicas que requieren un intenso proceso de recuperación y al arrebatarle a su mamá, Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamón. Además, perdió su vivienda en el edificio Torres de Tequendama, lo que la obliga a enfrentar el duelo y la reconstrucción de su vida de manera simultánea.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.