Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted está buscando actividades para aprovechar el fin de semana, la ciudad de Cali presenta una agenda variada y pensada para públicos de todas las edades e intereses. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, la programación local contempla eventos en varios puntos de la ciudad e incluye desde espacios culturales y musicales hasta encuentros para la práctica deportiva y ferias orientadas hacia la comunidad.

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Uno de los principales focos de la agenda cultural de Cali será la música, gracias a Sucursal Fest, evento que irá del 6 al 17 de octubre. Sucursal Fest reunirá diversas presentaciones musicales y encuentros, además de una agenda académica que permitirá a los asistentes conocer más a fondo la riqueza artística de la ciudad. Este festival se caracteriza por su apuesta por la diversidad y el fortalecimiento de la cultura local, lo cual contribuye a promover a Cali como un referente musical en el país.

Para las personas con inclinación deportiva, entre el 10 y el 12 de octubre se llevará a cabo Hyatlon, una propuesta de carreras híbridas que, según 90 Minutos, llega por primera vez a la ciudad. Las carreras híbridas son competencias deportivas que combinan diferentes modalidades, dinamizando la oferta tradicional de actividad física y abriendo la puerta a nuevas experiencias deportivas para residentes y visitantes.

En el ámbito social, la programación del fin de semana incluye una Feria de Servicios en Ciudad Paraíso, programada para el sábado 10 de octubre, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Este espacio está enfocado en acercar diversos servicios a la comunidad, permitiendo que los ciudadanos accedan fácilmente a información y asistencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El domingo 11 de octubre, la agenda cambia el enfoque hacia las familias residentes en el sector de Golondrinas, donde se celebrará el Festival de la Familia, de 1:00 a 6:00 de la tarde. Esta actividad busca ofrecer momentos de integración, recreación y disfrute para las familias del sector, fortaleciendo los lazos comunitarios en la ciudad.

Como destaca 90 Minutos, con estas actividades, Cali ofrece en estos días alternativas para salir de la rutina, aprovechar la programación organizada localmente y fomentar la participación ciudadana en espacios creados específicamente para distintos intereses y grupos poblacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales planes culturales y deportivos programados en Cali este fin de semana?

Según 90 Minutos, la programación destacada incluye Sucursal Fest con eventos musicales y académicos, Hyatlon con carreras híbridas, una Feria de Servicios en Ciudad Paraíso y el Festival de la Familia en Golondrinas, cubriendo así intereses culturales, deportivos y sociales para diferentes públicos.

¿Qué es una carrera híbrida como la propuesta Hyatlon y en qué consiste esta actividad en Cali?

De acuerdo con la información publicada, la carrera híbrida es una competencia deportiva que combina varias modalidades, lo que en el caso de Hyatlon significa ofrecer a los participantes una experiencia deportiva innovadora. Será la primera vez que este tipo de carrera se realice en Cali, ampliando la oferta de eventos deportivos en la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.