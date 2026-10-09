Por: Noticiero 90 minutos

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El club América de Cali emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de su defensor central, Nicolás Hernández, luego de que el futbolista sufriera un accidente automovilístico en el sur de Cali. El incidente se produjo en medio de fuertes lluvias, tormentas y vendavales que azotaron la capital vallecaucana, lo que provocó la caída de un árbol de gran tamaño sobre la camioneta en la que Hernández se desplazaba por el sector de Ciudad Jardín. Según 90 Minutos, el peso de las ramas dejó el automóvil con serios daños materiales, en un hecho que ocurrió en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

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A pesar de lo aparatoso del suceso, América de Cali trasmitió un mensaje tranquilizador a la afición. De acuerdo con el comunicado difundido por el club y replicado en sus redes sociales, Nicolás Hernández, defensor central de 28 años, fue asistido rápidamente por las unidades de emergencia y logró salir del vehículo sin ayuda, lo que permitió descartar consecuencias fatales o heridas de gravedad inmediata. El jugador se encuentra fuera de peligro y su integridad física general no está comprometida.

No obstante, el reporte médico detallado por el equipo confirmó que Hernández sufre un trauma en la rodilla derecha. Este hecho es especialmente preocupante para el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que el jugador ya arrastraba problemas previos en esa articulación. Semanas antes había presentado una contusión ósea y una distensión en los ligamentos, lo cual había condicionado su participación en los compromisos recientes de la liga local. Así, el accidente agrava la situación del futbolista en esa zona específica de su cuerpo.

Actualmente, el departamento de salud del América de Cali mantiene al futbolista bajo estricta observación médica y le realizará estudios diagnósticos complementarios para determinar la gravedad y el alcance de la lesión en la rodilla afectada. El club enfatizó que seguirá brindando información de acuerdo con la evolución del estado del jugador, siempre en busca de proteger su bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Nicolás Hernández en Cali?

Nicolás Hernández resultó involucrado en un accidente cuando un árbol colapsó sobre su carro durante una fuerte tormenta en el sector de Ciudad Jardín, sur de Cali. El incidente, reportado por América de Cali y 90 Minutos, dejó daños materiales severos en el vehículo, aunque el futbolista logró salir ileso en lo vital y fue auxiliado rápidamente.

¿Qué complicaciones médicas tiene Nicolás Hernández tras el accidente vehicular?

De acuerdo con el parte médico oficial entregado por América de Cali, Nicolás Hernández presenta trauma en la rodilla derecha, una articulación que ya tenía complicaciones previas por contusión ósea y distensión ligamentaria. El defensor está sometido a exámenes especializados para determinar el impacto real de la lesión.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.