Cali vive una nueva edición de Sucursal Fest 2026, el Festival de Artes Integradas que reúne a más de 400 artistas entre el 6 y el 17 de octubre. Bajo el concepto de ‘expansión creativa’, el evento recorre diferentes escenarios de la capital del Valle del Cauca para conectar expresiones artísticas, universidades, comunidades y emprendimientos.

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De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali, esta apuesta amplía los espacios de encuentro cultural y visibiliza la diversidad del talento local. La programación incluye conciertos, música electrónica, ‘freestyle’, ‘breaking’, danza urbana, circo, ‘ballroom’, artes vivas y experiencias audiovisuales, entre otras manifestaciones.

La agenda inició el 6 de octubre en la Universidad Icesi, con talleres, una muestra de cortometrajes y el conversatorio “Cómo narrar el pedazo”, con la participación de Junior Zamora y John Fredy Bustos López.

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El recorrido continuó el 9 de octubre en Curador Club Social, con propuestas que combinan ‘funk’, disco, ‘boogie’, cumbia electrónica y pop. El 10 de octubre, las expresiones urbanas toman protagonismo con encuentros de freestyle y colectivos de batallas de Cali y la región.

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Parque La Retreta, escenario central del festival

El sábado 10 y el domingo 11 de octubre son las jornadas centrales en el Parque La Retreta. Allí se encuentran artistas locales y nacionales en dos espacios principales: la Tarima Sucursal Fest y la Tarima P.L.U.R., dedicada a la música electrónica.

La programación musical reúne géneros como rock, hip hop, sonidos del Pacífico, fusiones latinas, house, techno, trance y breakbeat. Entre los artistas y agrupaciones anunciados están TimbiÁfrica, Cuba Libre Son Band, Sara Acero, Rex Marte y Afrolegends, junto con distintos exponentes de la escena electrónica.

La programación sigue el 14 de octubre en la Universidad Antonio José Camacho, con un cineforo y producciones audiovisuales relacionadas con la diversidad y las identidades. El 16 de octubre, la Loma de la Cruz recibe propuestas de artes vivas, microteatro, circo, ballroom y danza experimental.

El cierre llega el 17 de octubre al Bulevar del Oriente, con competencias de breaking y Open Style, presentaciones de danza urbana y folclórica, música y una zona de experiencias Media Art que combina creatividad y tecnología.

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Cultura con un componente solidario

Sucursal Fest también incorpora iniciativas de apoyo a los emprendimientos locales. Durante las jornadas del 10 y 11 de octubre, el público puede comprar anticipadamente productos de los negocios participantes mediante una plataforma de precompra, como una forma de respaldar sus proyectos.

Además, quienes asisten pueden donar alimento para mascotas durante esos dos días. La iniciativa vincula el encuentro cultural con acciones solidarias y fortalece las redes de apoyo en la ciudad.

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Con esta programación distribuida en distintos puntos de Cali, Sucursal Fest 2026 propone una experiencia que va más allá de los conciertos y abre espacios para el intercambio entre artistas, públicos y comunidades. La apuesta lleva el arte a diferentes territorios y muestra la variedad de procesos creativos que hacen parte de la identidad cultural caleña.

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