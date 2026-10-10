El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella lanzó un llamado al consorcio encargado de construir la Línea 1 del metro de Bogotá para que incorpore más trabajadores y evite que aumenten los retrasos en el proyecto de movilidad más importante de la capital.

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(Vea también: Metro de Bogotá prende alarmas: estaciones están por debajo del cronograma y piden acelerar obras)

En una declaración sobre el avance de las obras, el Ejecutivo aseguró que la construcción registraba una ejecución del 82,33 % al 31 de agosto, frente al 86,79 % que estaba programado para esa fecha. La diferencia equivale a un rezago de 4,46 puntos porcentuales.

El Gobierno señaló que la situación requiere atención, especialmente por el avance de las estaciones, y sostuvo que la Gerencia Presidencial para Bogotá ya solicitó al consorcio constructor disponer del personal necesario para fortalecer el ritmo de los trabajos.

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“Bogotá no puede darse el lujo de un metro que se duerma”, fue el mensaje del Ejecutivo, que insistió en la necesidad de recuperar los días de atraso y mantener el seguimiento a las obligaciones del proyecto.

Este fue el mensaje:

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Estaciones del metro, principal preocupación del Gobierno

Aunque el Ejecutivo destacó los avances en la infraestructura elevada, identificó las estaciones como uno de los puntos que requieren mayor atención para evitar nuevas demoras.

Según las cifras divulgadas en la declaración, el viaducto ya cuenta con 18 de los 24 kilómetros previstos y se han instalado más de nueve kilómetros de doble vía férrea. Además, el Gobierno informó que llegó el tren número 19 del proyecto.

Sin embargo, el avance de esos componentes no elimina la preocupación por el ritmo de ejecución de las estaciones, que serán fundamentales para que los usuarios puedan acceder al sistema y utilizarlo cuando entre en operación.

Por eso, el llamado del Ejecutivo se concentró en aumentar el personal disponible en los frentes de obra y hacer seguimiento a los puntos en los que se puedan acumular nuevos retrasos.

Gerencia Presidencial para Bogotá hará seguimiento al proyecto

El Gobierno también defendió la creación de la Gerencia Presidencial para Bogotá, a cargo de Clara Lucía Sandoval Moreno, como un mecanismo para coordinar acciones con la administración distrital, hacer seguimiento a los proyectos y contribuir a resolver dificultades que afecten su ejecución.

De acuerdo con la declaración, esa instancia tendrá entre sus tareas acompañar el desarrollo de la primera línea del metro, impulsar el trabajo relacionado con la segunda línea y hacer seguimiento a iniciativas futuras, como la factibilidad de una tercera línea y la planeación de una cuarta.

El Ejecutivo aseguró que la Nación aporta el 70 % de los recursos de la Línea 1, por lo que considera necesario mantener la vigilancia sobre el avance de la obra y el uso de los recursos públicos.

También planteó que el Gobierno nacional y el Distrito deben trabajar de manera coordinada para recuperar el tiempo perdido, en lugar de convertir el proyecto en un motivo de confrontación política.

La prioridad, según el mensaje oficial, es evitar que el rezago aumente y lograr que la obra avance de acuerdo con los compromisos establecidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.