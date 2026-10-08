Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanzan con una ejecución general del 83,73 % al cierre de septiembre, pero la Empresa Metro de Bogotá encendió las alertas por una desviación frente a la programación inicial.

Sigue a PULZO en Discover

La meta era alcanzar el 90 % al finalizar 2026, pero, al mantener el ritmo actual de avance, el proyecto llegaría a diciembre con cerca del 88 %.

El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, aclaró que se trata de desviaciones en el contrato y no de un atraso que, por ahora, comprometa las fechas principales.

Frente a la programación temprana, el proyecto está 4,6 puntos por debajo, mientras que supera la programación tardía.

Lee También

Las mayores dificultades están en las estaciones y edificios de acceso, los sistemas y equipos, y la malla vial y el espacio público. Las estaciones presentan un avance de 49,26 %, con una desviación de 14 puntos frente a la programación temprana.

La Empresa Metro exigió al consorcio chino Metro Línea 1 aumentar el personal y acelerar las actividades, especialmente en acabados, instalaciones y cuartos técnicos.

Pese a las alertas, se mantienen las fechas de septiembre de 2027 para la marcha blanca y marzo de 2028 para el inicio de la operación comercial.

La falta de trabajadores especializados y el aumento de las obras de redes también representan retos para el proyecto.

* Pulzo.com se escribe con Z