Los propietarios de carros híbridos en Bogotá tienen, por ahora, una fecha clave marcada en el calendario: el 31 de diciembre de 2027. Hasta ese día está contemplada la excepción que les permite circular sin la restricción ordinaria de pico y placa.

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(Vea también: Pico y placa en Bogotá: así funcionará la restricción para vehículos particulares del 5 al 11 de octubre de 2026)

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que una eventual extensión del beneficio no será definida por su administración. La decisión quedará en manos del gobierno distrital que asuma el Palacio Liévano para el siguiente periodo.

Esto no significa que Bogotá haya decidido eliminar el beneficio a partir de 2028. Por ahora no existe una decisión oficial que establezca qué ocurrirá después del 31 de diciembre de 2027; lo que está claro es que la actual administración contempla la excepción hasta esa fecha.

¿Qué pasará con los carros híbridos desde 2028?

El futuro de la excepción se convertirá en una decisión para la próxima administración distrital.

El beneficio hace parte del marco del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ 2024-2027, cuya vigencia corresponde al actual periodo de gobierno. Durante su aprobación, el Concejo de Bogotá incluyó la excepción del pico y placa para vehículos híbridos.

Galán planteó que Bogotá debe seguir discutiendo cómo incentivar la renovación del parque automotor y la incorporación de tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, también puso sobre la mesa un elemento que puede pesar en la discusión: un vehículo híbrido sigue ocupando espacio en las vías y, por lo tanto, también hace parte del problema de congestión.

Ese será uno de los principales dilemas para el próximo gobierno: mantener un incentivo pensado para promover tecnologías de menores emisiones o modificarlo teniendo en cuenta las condiciones de movilidad de la capital.

El debate ya ha mostrado posiciones encontradas. El exalcalde Enrique Peñalosa, por ejemplo, ha cuestionado la conveniencia de mantener la excepción al considerar que estos vehículos ocupan el mismo espacio vial que los automóviles convencionales.

Por ahora, los conductores de híbridos que cumplan las condiciones mantienen la excepción. No hay un cambio anunciado para 2026 ni una decisión que obligue a estos vehículos a entrar al pico y placa desde el próximo año.

¿Cómo funciona actualmente el pico y placa en Bogotá?

La restricción para vehículos particulares funciona de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, de acuerdo con el último número de la placa. La programación vigente establece:

Días pares: tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días impares: tienen restricción las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida corresponde a los días hábiles y hace parte del esquema de restricción para vehículos particulares en el perímetro urbano de Bogotá.

Existe además el pico y placa regional, que funciona bajo condiciones diferentes en los principales accesos a la ciudad durante el último día de los puentes festivos. En esos casos, los horarios y las placas restringidas no son los mismos del esquema ordinario.

Para los vehículos híbridos y eléctricos, la Secretaría Distrital de Movilidad mantiene una categoría de excepción. El registro debe estar activo para que el vehículo pueda acogerse al beneficio. La entidad dispone de una plataforma para consultar si una placa figura entre los automotores exceptuados.

¿Por qué los carros híbridos están exentos?

La excepción fue concebida como un incentivo para promover la incorporación de tecnologías limpias o de menores emisiones al parque automotor.

Los híbridos combinan un motor de combustión con uno eléctrico y pueden utilizar ambos sistemas de propulsión de manera alternada o simultánea, dependiendo de la tecnología del vehículo.

La lógica detrás del beneficio es favorecer la transición hacia vehículos con menores emisiones frente a los automóviles convencionales. Sin embargo, el crecimiento de este tipo de carros ha abierto una discusión adicional: si la excepción sigue siendo conveniente cuando el objetivo del pico y placa es gestionar la cantidad de vehículos que circulan por Bogotá.

Por ahora, la respuesta normativa es clara: la excepción para los híbridos está contemplada hasta el 31 de diciembre de 2027. Lo que todavía no está definido es si continuará después de esa fecha.

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