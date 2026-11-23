Un hecho de violencia conmocionó a los habitantes de Soacha, Cundinamarca, luego de que Jesús Giraldo Quintero, un reconocido vendedor de aguacates del sector, fuera asesinado con arma de fuego durante la tarde del pasado fin de semana.

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La víctima, a quien los residentes conocían popularmente como ‘El señor de los aguacates’, fue atacada hacia las 3:00 de la tarde en inmediaciones de la calle 15 con carrera 3, en el barrio El Dorado.

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De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba Jesús Giraldo y le dispararon en repetidas oportunidades. Después del ataque, los responsables intentaron escapar del sitio.

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Sin embargo, la reacción de los habitantes del sector cambió el rumbo de los hechos, pues varias personas intervinieron y lograron retener a uno de los presuntos involucrados en el homicidio.

La situación generó momentos de tensión en el barrio El Dorado. Tras conocer lo ocurrido, varios habitantes se acercaron al lugar y participaron en la retención de uno de los señalados responsables. En medio de la reacción de la comunidad, la motocicleta en la que se habrían movilizado los atacantes terminó incinerada.

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Uniformados de la Policía llegaron posteriormente para atender la situación, controlar el ambiente y adelantar los procedimientos correspondientes. Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego que, de acuerdo con las primeras hipótesis, habría sido utilizada en el asesinato del comerciante.

El coronel Jorge Delgado, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se pronunció sobre la reacción de las autoridades frente al caso y las actuaciones adelantadas en el lugar.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer las circunstancias que rodearon el homicidio de Jesús Giraldo Quintero e identificar plenamente a los responsables.

Entre las actividades investigativas se encuentra la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, con el propósito de reconstruir los movimientos de los dos hombres que habrían participado en el ataque. Además, las autoridades trabajan para ubicar al segundo sospechoso que logró escapar después de dispararle al vendedor.

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Por ahora, una de las hipótesis que se analiza es que el crimen podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta versión deberá ser establecida por los investigadores a medida que avancen las indagaciones.

Mientras tanto, el asesinato de Jesús Giraldo Quintero genera preocupación entre los habitantes del sector, quienes conocían al comerciante por su actividad como vendedor de aguacates y por el apodo con el que era reconocido en la zona.

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