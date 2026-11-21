Con el impacto político que hay en Colombia actualmente, una nueva revelación puso en la mira de la opinión pública al ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro.

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La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, sorprendió al involucrar a Armando Benedetti en una declaración acerca del asesinato de su esposo, entonces senador y precandidato presidencial.

“Es una información que me dan, no se la he entregado a la Fiscalía, no la puedo corroborar, porque no depende de mí. Me la dio una fuente. Y es que Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”, contó en primera instancia en entrevista con revista Semana.

Acerca de las incidencias, señaló que el tema se habría presentado en abril de 2025 y afirmó que recibió esa versión en junio de 2026, a casi un año de conmemoración del deceso del congresista.

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“El ministro del Interior de Petro le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: ‘Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted [en referencia al miembro del Congreso]’. Solo que eso se desestimó en ese momento”, relató.

Tarazona, que advirtió por qué cree que Gustavo Petro ordenó el magnicidio, aclaró que esa información nunca le llevó a Uribe Turbay, que pocas semanas después de la supuesta anécdota sufrió el atentado.

“No, nunca lo supo porque no se lo dijeron a él. Se lo dijeron a una persona en el Congreso, quien me lo cuenta anecdóticamente a mí”, indicó la viuda del excongresista, que añadió detalles acerca de cómo conoció esa versión con la persona que se la dio.

“Estábamos hablando de cómo se había orquestado este tema entre la Segunda Marquetalia, alias Mordisco, el jefe de los Comandos de Frontera, el régimen de Maduro, cómo podía salir y entrar armamento y plata de Venezuela, porque el arma viene de Venezuela también. Y esa persona me dice: ‘Y se me hace muy extraño también porque a mí se me acercó Armando Benedetti en el Congreso y me dijo: ‘Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco'”, agregó.

Vale la pena recordar que hay una persona que ha sido señalada de coordinar el magnicidio contra Miguel Uribe, por lo que apuntó a los antes mencionados chats en los que se habla acerca del tema por lo que cuestionó a quien le dio esa información.

“Coincide la información. Yo le pregunto a esta persona: ‘¿Por qué no dijiste nada?”. O sea, si Armando Benedetti hace esta advertencia…”, contó, al tiempo que añadió: “Miguel estaba vivo, claro. Es que se juega a estos falsos atentados y estas falsas alarmas que se terminan desestimando y se dice: “Esto es una más de las 20 o 30 amenazas que llegan”. Supongo que tiene que ir por ese lado”.

A pesar de su interés por sumar la presencia del exministro del Interior del gobierno Petro a los archivos de la investigación, dejó claro por qué para este caso no lo ha hecho todavía.

“Me encantaría poder llevar esto ante la Fiscalía, pero la persona no se va a sostener porque teme también por su vida y tengo que respetar eso”, aclaró en la entrevista.

De ahí, fue contundente sobre el apoyo que necesita para que esta declaración llegue a las autoridades de una manera que sirva para darle dirección a la investigación.

“Estoy dando una pelea que soy capaz de asumir, pero no puedo actuar por unas personas que no están dispuestas a hacerlo. Entonces, desafortunadamente, no, pero eso forma parte también de ese ruido, cierto o no, de todo lo que se sabía previo al asesinato y al atentado de Miguel. O sea, había mucho movimiento alrededor de que se sabía que algo estaba pasando”, remarcó.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.