Un nuevo hecho de inseguridad dentro del transporte público de Bogotá dejó a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) herido. El episodio ocurrió hacia las 3:40 de la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026, en el barrio El Recreo, localidad de Bosa, cuando el trabajador intervino ante lo que sería un intento de hurto dentro del bus que conducía.

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De acuerdo con el relato de un testigo entregado a Citytv, el conductor habría notado que algo extraño estaba ocurriendo en el vehículo. Ante la situación, detuvo la marcha, se volteó y le reclamó a la persona que presuntamente estaba cometiendo el robo.

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Sin embargo, la reacción del señalado delincuente terminó en una agresión con arma cortopunzante que dejó al operario lesionado en una de sus manos.

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“Se veía como si se estuviese formando algo, no sé, un robo, y el conductor detiene el auto, se voltea y coge y le hace el reclamo”, relató el testigo al noticiero.

Posteriormente, describió cómo se produjo el ataque: “Esta persona se le va sobre él con un puñal y le propina como unas cuatro puñaladas en la mano al conductor”.

🚨 Un conductor del SITP fue herido con un arma cortopunzante en el sector de El Recreo, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Según la información preliminar, el ataque ocurrió luego de que el conductor reclamara a un hombre señalado de cometer un hurto mientras se movilizaba por la zona. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 23, 2026

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad tras apuñalar al conductor del SITP

Después de herir al trabajador, el señalado agresor se dirigió hacia la puerta trasera del bus y descendió del vehículo. Según el testimonio conocido por Citytv, el conductor también salió detrás de él y alertó a las personas que se encontraban en el sector sobre lo que acababa de ocurrir.

La situación provocó que varios habitantes del barrio se acercaran al lugar y enfrentaran al presunto responsable. En medio de la reacción de la comunidad, el hombre recibió varios golpes que lo dejaron inconsciente.

Ante lo sucedido, uniformados de la Policía llegaron al sitio para atender la emergencia. El trabajador fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, mientras que el señalado agresor fue llevado al Hospital de Bosa debido a las lesiones que presentaba. Por su parte, TransMilenio confirmó a El Tiempo que el conductor recibió atención médica y se encontraba fuera de peligro.

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La entidad también rechazó lo ocurrido y reiteró su preocupación por los hechos violentos contra quienes trabajan en la prestación del servicio de transporte público.

“Rechaza de manera categórica y absoluta cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente de quienes, con su trabajo diario, contribuyen a la prestación del servicio público de transporte”, señaló TransMilenio.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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