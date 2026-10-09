Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) se encuentra avanzando en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto que promete transformar el transporte y la vida diaria de los habitantes de la capital. Según la Empresa Metro de Bogotá, la llegada de este sistema de movilidad masiva permitirá reducir los congestionamientos viales, lo que, a su vez, permitirá a los ciudadanos disponer de más tiempo para compartir con sus allegados y participar en la variada agenda cultural de la ciudad.

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En el marco de la edición más reciente del Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) 2026, que se celebrará entre el jueves 8 y el lunes festivo 12 de octubre en Corferias, la EMB tendrá una participación destacada. Esta estrategia pretende acercar a los bogotanos a la experiencia integral del nuevo metro y promover una cultura de movilidad sostenible.

En esta edición del SOFA, el stand de la Línea 1 del Metro de Bogotá, localizado en el pabellón 11-16 (Gran Dragón), será el epicentro de charlas y talleres enfocados en los aspectos técnicos, sociales y culturales del proyecto. De acuerdo con información oficial publicada por la Empresa Metro de Bogotá, el cronograma de actividades incluye una galería fotográfica y talleres sobre construcción de cultura ciudadana, movilidad sostenible, y conversatorios acerca del arte urbano como eje central para la apropiación del sistema. Por ejemplo, el jueves 8 de octubre, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., se llevará a cabo la ‘Galería fotográfica y Taller: Construyamos Cultura con la Línea 1 del Metro de Bogotá’.

Las actividades continúan a lo largo del evento, incluyendo el taller ‘¿Cuál es el plan?: La movilidad sostenible nos lleva lejos’ el viernes y sesiones interactivas durante el fin de semana, como el conversatorio sobre arte urbano, según detalla la EMB en sus canales institucionales. Además, el stand contará con experiencias lúdicas en las que los asistentes podrán explorar distintos “multiversos”, desde el anime hasta escenarios medievales y espaciales, además de interactuar con una pantalla con información sobre los beneficios de la obra.

Esta participación busca que los ciudadanos activen su ‘#BogotáModoMetro’, se informen sobre la obra y reflexionen sobre los cambios positivos que traerá, cumpliendo así el propósito de consolidar un proyecto que, según la información oficial, representa la mayor apuesta de infraestructura en movilidad de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el stand de la Línea 1 del Metro de Bogotá en el SOFA 2026?

En el stand, la Empresa Metro de Bogotá realiza talleres, charlas y conversatorios relacionados con la cultura ciudadana, movilidad sostenible, y el proceso de apropiación del Sistema Metro. Los asistentes pueden participar en experiencias interactivas como galerías fotográficas, sesiones lúdicas que recrean diferentes universos temáticos y conocer los beneficios del proyecto mediante material audiovisual, todo enfocado en acercar a la ciudadanía al nuevo sistema de transporte.

¿Cómo impactará la Línea 1 del Metro de Bogotá en la movilidad de la ciudad?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, la implementación de la Línea 1 representará una solución estructural a la movilidad capitalina, permitiendo reducir los tiempos de desplazamiento y la congestión vehicular. Esto se traduciría en más tiempo para los ciudadanos y en el fortalecimiento de la vida cultural y social de Bogotá, al facilitar el acceso a diferentes actividades y zonas de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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