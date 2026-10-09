Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las obras viales para transformar el corredor de la carrera Séptima están avanzando con intensidad, especialmente aprovechando el cierre temporal de la semana de receso escolar y la menor circulación de automóviles que traen eventos culturales como el Festival Rock al Parque 2026, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ejecutará durante este fin de semana el desmonte de la sección más extensa del puente ubicado en la intersección de la carrera Séptima con calle 100, un punto clave en la movilidad de la ciudad.

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De acuerdo con Orlando Molano, director del IDU, este operativo da inicio a una nueva fase de intervención tras superar una primera etapa que incluyó levantar barandas, fresar el tablero, demoler algunas secciones específicas y realizar cortes precisos utilizando hilo diamantado. Ahora, entre las 10:00 p. m. del sábado 10 y las 5:00 a. m. del martes 13 de octubre de 2026, se desmontará la sección principal del puente. Todo esto se hará en jornadas continuas de más de 50 horas, para garantizar que el tráfico habitual pueda restablecerse a primera hora del martes.

Durante los trabajos, la carrera Séptima mantendrá un carril habilitado en ambos sentidos, entre las calles 102 y 99, con cierres parciales y señalización, minimizando las molestias para quienes se movilizan por este corredor. El director Molano precisó que los cortes permitirán bajar, en una cama baja extralarga, piezas de 19 metros de longitud y entre 30 y 35 toneladas de peso, que serán trasladadas para su demolición sin interrumpir de manera significativa el tránsito vehicular.

El proceso está planeado para que, una vez retirada la sección más grande del puente, solo resten trabajos puntuales de demolición de vigas, cabezales, columnas y aproches (los accesos al puente). Estas tareas se efectuarán en tiempos que no interfieran con la afluencia vehicular, según detalló el IDU.

Un aspecto relevante es el impacto ambiental: en el desmonte se proyecta la generación de 1.300 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), como concreto, asfalto y varilla; de esta cantidad, alrededor del 80 % está previsto para ser reutilizado en la misma obra, de acuerdo con lo informado por el Instituto de Desarrollo Urbano.

El nuevo puente de la calle 100 con carrera Séptima promete beneficiar considerablemente la movilidad de la capital. La estructura será más del doble de larga (de 205 a 461 metros), pasará de 2 a 4 carriles y su anchura aumentará de 10 a 16 metros. Adicionalmente, con la construcción de pasos deprimidos que facilitarán múltiples trayectos, se buscará mejorar la conectividad entre la avenida 68 y el corredor de la carrera Séptima, siguiendo el compromiso de las autoridades para modernizar la infraestructura vial de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el desmonte de la sección más larga del puente de la carrera Séptima con calle 100?

El desmonte de la sección más larga del puente está programado para hacerse sin interrupciones desde las 10:00 p. m. del sábado 10 hasta las 5:00 a. m. del martes 13 de octubre de 2026, como informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Esta operación busca evitar efectos negativos sobre la movilidad regular de Bogotá.

¿Cómo afecta el desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima a la movilidad en Bogotá?

Durante el desmonte, se mantendrá un carril habilitado en ambos sentidos de la carrera Séptima, entre calles 102 y 99. Si bien habrá cierres y desvíos parciales, la señalización y la planificación buscan reducir al mínimo las afectaciones al tráfico, permitiendo continuar con la intervención en tiempos de baja circulación y garantizar mayor conectividad una vez finalizadas las obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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