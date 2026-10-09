Por: El Espectador

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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, al cierre de 2024, la capital recibió el registro de 463.596 microempresas, 24.883 pequeñas empresas, 7.094 medianas empresas y 3.367 grandes empresas. Estos datos confirman el peso decisivo que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, para el desarrollo económico en la ciudad. En su mayoría, estas iniciativas nacen del esfuerzo de quienes buscan una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar independencia financiera, sobre todo en estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, donde el emprendimiento representa una vía concreta para progresar.

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No obstante, el camino hacia la formalización empresarial puede ser tortuoso. Muchos emprendedores deben invertir largas jornadas reuniendo documentos y cumpliendo requisitoss exigidos por diversas entidades públicas. El proceso suele estar marcado por demoras administrativas, falta de apoyo y, en ocasiones, un trato poco adecuado de funcionarios, lo que desmotiva y retrasa la materialización de sus proyectos. Estos obstáculos burocráticos no solo afectan directamente al emprendedor sino también la generación de empleo, la competitividad y el crecimiento de la economía.

Ante esta realidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó un proyecto de ley orientado a eliminar trámites innecesarios y allanar el camino de quienes desean registrar y formalizar su empresa. El respaldo a esta iniciativa por parte del representante Mauricio Toro en la Comisión Accidental de Emprendimiento, Competitividad e Innovación de la Cámara de Representantes, a pesar de sus diferencias con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, evidencia la importancia de abordar el emprendimiento desde el consenso político y la cooperación en beneficio del país.

Si se aprueba dicho proyecto, Bogotá podría verse especialmente favorecida; la reducción de trabas administrativas daría un impulso significativo a la formalización de nuevos negocios y fortalecería a quienes ya están en el sector productivo, permitiéndoles invertir esfuerzos en crecer en vez de cumplir con procedimientos extensos e innecesarios. Según el congresista Toro, agilizar trámites puede beneficiar directamente a más de 460.000 empresas bogotanas y evitar cierres prematuros debidos a retrasos en la obtención o renovación de permisos esenciales.

El ministro Mauricio Gómez Amín, jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, enfatizó que la simplificación de procedimientos es clave para que la formalización empresarial sea una verdadera oportunidad de crecimiento, no un viacrucis que desestimule el espíritu emprendedor. Hacer más eficiente la burocracia, coordinar los controles necesarios y brindar respuesta ágil a los ciudadanos, se convierte así en una tarea impostergable para un Estado moderno y comprometido con la inclusión productiva.

En consecuencia, avanzar en la eliminación de obstáculos a la creación de empresas formales es una apuesta concreta por la inclusión económica, la movilidad social y la prevención de dinámicas de exclusión que puedan derivar en riesgos sociales mayores, especialmente para los jóvenes. El Congreso y el Gobierno se encuentran ante el reto de construir un entorno donde el emprendimiento tenga el respaldo institucional que requiere para prosperar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios tendría la reducción de trámites para los emprendedores en Bogotá?

Disminuir los trámites innecesarios permitiría a los emprendedores bogotanos formalizar sus negocios de manera más rápida y sencilla, facilitando el acceso al mercado formal y evitando cierres prematuros por demoras administrativas. Además, les daría la oportunidad de concentrase en el crecimiento y consolidación de sus empresas, impactando positivamente la generación de empleo y el desarrollo económico local.

¿Por qué es importante la formalización de las microempresas en la economía bogotana?

La formalización de las microempresas contribuye a la inclusión económica, permite que los emprendedores accedan a la seguridad social y fortalece el tejido empresarial de Bogotá. Además, refuerza la economía local al ampliar las oportunidades de ingresos estables y disminuir la informalidad, lo que se traduce en mayor competitividad y movilidad social para los habitantes de la ciudad.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.