Por: El Espectador

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Bogotá está a punto de celebrar los 30 años de Rock al Parque, considerado el festival gratuito más grande de Latinoamérica. En este contexto, el Distrito presentó una escultura emblemática que representa tanto la historia del festival como la evolución de la cultura rockera en la ciudad. Según información de El Espectador, la obra, bautizada ‘La Rockera’, mide 3,87 metros de altura, pesa 1.200 kilogramos y fue realizada por el artista Rafael Melo, también conocido como Maquiamelo. Un detalle notable es que la pieza fue creada a partir de alrededor de 30 mil balas recicladas de distintos calibres, lo que añade un significado especial a su mensaje.

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La inspiración de Maquiamelo surgió en una reciente edición de Rock al Parque, mientras observaba la actuación de Bala, un dúo español de grunge y stoner rock. Fue durante este momento cuando, en medio del público, avistó a una joven de cabello negro y audífonos decorados con taches participando activamente en el pogo. Esta imagen lo motivó a plasmar la actitud rockera en una figura femenina, a la que empezó a dar forma primero en apuntes y luego modelando en plastilina, hasta llegar a la monumental escultura. En palabras del artista, su deseo era que Bogotá tuviera "una rockera que represente lo que somos todos los rockeros".

Esta decisión no solo se debe a la vivencia personal del escultor, sino también al rol cada vez más relevante de las mujeres en la música y, específicamente, en el rock bogotano. Carolina Portela, guitarrista de la banda Highway, señaló en El Espectador que la obra “reconoce y reivindica” el papel de la mujer en la construcción de la identidad rockera en la ciudad. Más aún, considera que el aporte femenino ha enriquecido los procesos culturales del festival y los barrios, haciéndolos inclusivos y representativos.

La escultura contiene una placa conmemorativa que registra el nombre de bandas destacadas a nivel internacional, nacional y distrital, rindiendo tributo a quienes han hecho parte de la historia de Rock al Parque. Además, un código QR ubicado en el pedestal permite al público interactuar y conocer más sobre la obra. Maquiamelo enfatizó en darle un uso artístico a las balas, “que estas balas pasen a ser arte y no instrumento de muerte”; este mensaje también está relacionado con el lugar de fundición de ‘La Rockera’, un taller en Puente Aranda, cerca de una antigua fosa común.

La carrera de Maquiamelo se ha caracterizado por la experimentación y por hacer de la cabeza y el retrato ejes de su obra. Actualmente expone en el Museo Casa Lleras de Bogotá. Finalmente, el artista donó ‘La Rockera’ a la ciudad, que desde ahora tendrá su lugar permanente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, por la entrada de la calle 63, para que bogotanos y visitantes puedan apreciar una pieza que celebra tres décadas de historia colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se hizo la escultura ‘La Rockera’ de Rock al Parque?

La escultura ‘La Rockera’ fue realizada por Rafael Melo, conocido como Maquiamelo, a partir de un proceso artístico que incluyó la recolección de aproximadamente 30 mil balas recicladas de diferentes calibres, fundidas en bronce. La pieza mide 3,87 metros y pesa 1.200 kilogramos, y su inspiración surgió durante una presentación en Rock al Parque. Fue donada a la ciudad y está instalada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

¿Por qué se eligió una mujer como figura central en la escultura de Rock al Parque?

La elección de una figura femenina en ‘La Rockera’ estuvo motivada por el papel que las mujeres han ganado en el escenario musical y especialmente en el rock de Bogotá. Tanto el artista Maquiamelo como músicos como Carolina Portela resaltaron que este homenaje busca reivindicar la presencia, ideas y sensibilidad que las mujeres han aportado a la identidad rockera de la ciudad y el festival a lo largo de 30 años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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