Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro, señaló a Carolina Plata como una persona clave en el círculo de la ex primera dama y aseguró que tenía a su cargo asuntos relacionados con sus viajes, gastos y propiedades privadas.

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En una entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana, Ferrer relató que conoció a Plata durante la campaña presidencial y que, inicialmente, la veía como una acompañante cercana a Alcocer. Sin embargo, afirmó que después comprendió que su papel iba más allá de esa relación personal.

Según la exasesora, Plata terminó convirtiéndose en una figura importante para gestionar asuntos de Alcocer, incluidos los desplazamientos y otros temas que Ferrer calificó como irregulares.

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Ferrer también mencionó a Manel Grau, Nerú y Adriana Mejía como personas que, según su relato, ya tenían vínculos con el entorno de Alcocer desde la época de la Alcaldía de Bogotá.

Ferrer habló de gastos superiores a “1,5 millones”

Durante la entrevista, Ferrer relató un episodio ocurrido en París, donde, según dijo, se planteó la posibilidad de que Plata acompañara un viaje relacionado con los actos por la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido.

La exasesora aseguró que cuestionó la pertinencia de ese desplazamiento y afirmó que, durante la visita, hubo compras de artículos de lujo. En ese contexto, mencionó un bolso de Chanel y sostuvo que el pago se habría hecho con una tarjeta de Plata.

Ferrer también afirmó que Danilo Romero, esposo de Plata, habría acudido en 2024 a la Casa de Nariño para mostrar las cuentas de Alcocer. Según la entrevistada, en ese momento se habría hablado de gastos superiores a “1,5 millones” durante un periodo de año y medio. La exasesora no precisó si la cifra correspondía a euros o dólares y reconoció esa falta de claridad durante la conversación.

Acá, el fragmento de la entrevista:

Eva Ferrer lanzó acusaciones de presunto testaferrato

Uno de los momentos más delicados de la entrevista ocurrió cuando Dávila le preguntó a Ferrer si consideraba que Plata había actuado como testaferro de Alcocer. La entrevistada respondió afirmativamente y extendió ese señalamiento a Romero.

Ferrer también habló de supuestas bolsas con dinero que, según dijo, otras personas le mencionaron cuando ella reclamó que no le habían pagado. En su relato, atribuyó a Plata el control de esos movimientos, así como de los viajes y de determinadas relaciones del entorno de Alcocer.

Finalmente, Ferrer mencionó a la capitán Daniela Lozano, a quien identificó como antigua jefa del equipo de escoltas de Alcocer. La exasesora sostuvo que Lozano podría conocer información sobre los movimientos de la ex primera dama y aseguró que, en su opinión, tanto ella como Plata habrían sido cómplices de Alcocer.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.