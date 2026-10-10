La exasesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el Gobierno de Gustavo Petro, hizo una nueva acusación contra la exprimera dama durante una entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana.

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Al referirse a lo que calificó como comportamientos intimidatorios de Alcocer, Ferrer aseguró que también habría existido un episodio de agresión física contra Angie Rodríguez, cuando esta fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La exasesora aseguró que también recibió intimidaciones

Durante la conversación, Ferrer también relató situaciones que, según dijo, vivió mientras trabajaba con Alcocer. Afirmó que la exprimera dama dejó de hablarle, la sacó de su despacho y pidió que la trasladaran a otro espacio.

La exfuncionaria describió esas experiencias como parte de una dinámica de intimidación y abuso de poder.

“Entonces, tú me dices: ¿en qué era tirana? Pues en el griterío, dejar de hablar, intimidar…”

Además, aseguró que Manel Grau habría sido enviado a transmitirle un mensaje para que renunciara, con advertencias sobre posibles consecuencias para su reputación y sus proyectos profesionales.

“Me manda a Manel a decirme que renuncie o van a por mi reputación, van a por mis proyectos”, relató Ferrer.

Acá, ese fragmento de la entrevista:

Ferrer habló de llamadas a su familia y advertencias sobre su trabajo en España

En otro tramo de la entrevista, Ferrer afirmó que ella y sus familiares habían recibido llamadas que interpretó como amenazas. Según contó, a su familia le habrían advertido que tuviera cuidado con las personas que caminaban detrás de ella.

La exasesora también aseguró que recibió advertencias sobre las dificultades que podría enfrentar para trabajar en España, donde dijo haber desarrollado una trayectoria de 20 años en el ámbito de la administración pública.

Polémicas y logros de Petro

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