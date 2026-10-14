Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Óscar, conocido por el alias de ‘Chorizo’, fue protagonista de un intenso operativo en el sur de Ibagué que culminó con su entrega voluntaria ante la Sijín, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de la ciudad. Este procedimiento tuvo lugar después de que uniformados iniciaran una búsqueda exhaustiva en el barrio Combeima, movilizados tras un allanamiento en una vivienda de ese sector.

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De acuerdo con la información inicial consultada a través de El Nuevo Día, el operativo había comenzado con un allanamiento a una residencia en la que se presumía que ‘Chorizo’ se encontraba refugiado. Ante la presencia policial, el hombre habría escapado por el techo, obligando a los agentes a seguir el rastro entre techos y domicilios vecinos, lo que generó una amplia movilización en el sector. Durante las horas que duró el despliegue policial, la comunidad fue testigo del esfuerzo de las autoridades para dar con el paradero del hombre buscado.

Según la policía, alias ‘Chorizo’ es un hombre de aproximadamente 45 años que actualmente enfrenta una investigación por homicidio. Además de este señalamiento principal, también existen versiones sobre su posible vinculación con delitos adicionales, tales como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la información confirmada se concentra en el proceso relacionado con el homicidio. Esta situación lo mantenía como objetivo prioritario de las autoridades locales de Ibagué.

En el desarrollo del procedimiento, la figura de su padre, conocido como alias ‘El Pecoso’, cobró notoriedad. Se informa que permaneció casi tres horas frente a la vivienda mientras se adelantaba el operativo, lo que evidencia la tensión vivida tanto por la familia como por el entorno durante este proceso.

Después de entregarse, alias ‘Chorizo’ fue trasladado a las instalaciones de la policía y se esperaba, de acuerdo con lo reportado, que posteriormente fuera presentado ante la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso judicial correspondiente. El operativo, que inició en las primeras horas del miércoles, dejó en claro la capacidad de respuesta de la policía y la importancia de la coordinación con entidades investigativas como la Sijín en casos de alta peligrosidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué era buscado alias ‘Chorizo’ por la Policía de Ibagué?

Alias ‘Chorizo’ era buscado principalmente por estar vinculado a una investigación por homicidio, según información suministrada por la Policía Metropolitana y reportada por El Nuevo Día. Además, existen referencias a posibles conexiones con delitos como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la acusación principal que motiva el procedimiento judicial es el caso de homicidio.

¿Cómo fue el operativo de captura de alias ‘Chorizo’ en el barrio Combeima?

El operativo inició con un allanamiento a una vivienda en el barrio Combeima, donde los uniformados pensaban que se encontraba ‘Chorizo’. Tras escapar supuestamente por el techo, la búsqueda se extendió por casas y tejados cercanos. Finalmente, después de varias horas de rastreo y en presencia de su padre conocido como alias ‘El Pecoso’, ‘Chorizo’ decidió entregarse y fue puesto a disposición de la Sijín para avanzar en el proceso judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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