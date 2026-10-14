Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ está enfocada en prevenir y abordar las diversas formas de violencia en contra de las mujeres dentro del Distrito Capital. Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de la Mujer, frente a una situación de violencia, las necesidades jurídicas de una mujer pueden variar: algunas requieren medidas de protección urgentes, otras deben asumir un rol de víctimas en procesos penales y, en ciertos casos, pueden necesitar resolver asuntos civiles en el ámbito familiar que derivan de estos hechos. Ante este panorama, la Secretaría ofrece orientación jurídica para guiar a cada mujer en la ruta legal correspondiente y, tras analizar el caso, puede asignar una abogada exclusivamente para representarla judicialmente.

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De acuerdo con datos recogidos hasta el 31 de agosto de 2026 por la Secretaría Distrital de la Mujer, la entidad ha acompañado jurídicamente 815 casos de mujeres víctimas de violencias basadas en género. La mayoría de estas intervenciones, específicamente 648, se relacionan con la solicitud de medidas de protección ante las Comisarías de Familia. Otras 132 representaciones tuvieron lugar en procesos penales, 18 en asuntos de familia y 17 casos aún quedaban pendientes por clasificar.

La representación de la Secretaría ante las Comisarías de Familia se concentra en situaciones donde las mujeres sufren violencia en el contexto familiar. En este espacio, la abogada puede solicitar medidas de protección, impulsar que se revisen decisiones ya tomadas o actuar frente a incumplimientos de órdenes judiciales. En los casos que también puedan constituir delitos, la abogada asume la defensa de la mujer como víctima dentro de procesos penales, le brinda información clara sobre el avance del caso y participa ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces para garantizar la protección de sus derechos.

Cuando los hechos dan lugar a procesos de familia (como divorcios, custodia, alimentos o pérdida de la patria potestad relacionados con violencia), la representación se desarrolla ante los juzgados de familia. Se enfatiza que no todas las mujeres con orientación jurídica requerirán representación legal directa. Según el equipo de la Secretaría, la asignación depende de una valoración profesional donde se analizan las circunstancias del caso, la gravedad de los hechos, los riesgos actuales y las posibles barreras de acceso a la justicia. Si la situación no exige representación formal, la mujer puede recibir asesoría para conocer alternativas y pasos a seguir.

El acompañamiento jurídico que brinda la Secretaría Distrital de la Mujer es completamente gratuito y está disponible en entidades como las Casas de Igualdad de Oportunidades, Manzanas del Cuidado, Casas de Justicia y varios puntos de atención, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI), centros de la Fiscalía y hospitales. Además, se ofrecen canales remotos como la Línea Púrpura Distrital y el WhatsApp Púrpura, y, para emergencias, está activa la Línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede una mujer en Bogotá acceder a la representación jurídica gratuita por violencia de género?

Para acceder a la representación jurídica gratuita, la mujer debe acudir a cualquiera de los puntos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer, como las Casas de Igualdad de Oportunidades, Manzanas del Cuidado, Casas de Justicia y centros de atención en hospitales o unidades de la Fiscalía. También están disponibles la Línea Púrpura Distrital y su canal de WhatsApp, así como la Línea de Emergencias 123 para situaciones urgentes. Personal especializado valora cada caso para definir la vía más adecuada.

¿Qué significa una “medida de protección” ante las Comisarías de Familia en casos de violencia de género?

Una medida de protección consiste en una orden legal solicitada y gestionada a través de las Comisarías de Familia con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de la mujer víctima de violencia familiar. Estas medidas buscan prevenir nuevos hechos violentos y pueden incluir la orden de alejamiento del agresor, entre otras acciones destinadas a proteger los derechos de la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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