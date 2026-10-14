Bogotá vivió una nueva jornada de protestas, convocadas por sectores de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella para este miércoles 14 de octubre. Durante las manifestaciones en el centro de Bogotá, hubo la llamativa escena de unos militares en el techo del Congreso.

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Esto se dio mientras al frente, en la Plaza de Bolívar, había miles de manifestantes que hicieron parte de las marchas para mostrar un descontento contra las políticas del actual presidente. Esto provocó varias interrogantes que incluso escalaron al Gobierno.

¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación? Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su… pic.twitter.com/JopuhQDSBC — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 14, 2026

Y es que las fotos mostraban a varios uniformados armados con fusiles francotiradores, mientras otros usaban binoculares para observar hacía la plaza, donde estaba congregada la multitud.

“¡Exigimos explicaciones inmediatas y garantías para el respeto de los derechos fundamentales! Esto es una protesta social no un campo de combate militar”, dijo el congresista Gabriel Becerra.

Abelardo de la Espriella, ministro de Defensa y ministro del Interior! ¿Qué hacen militares con fusiles en la Plaza de Bolívar, encima del Capitolio? ¿Esa es la instrucción que imparte su nuevo decreto? Alertamos, a la @DefensoriaCol y a la @PGN_COL ante estos hechos. ¡Exigimos… pic.twitter.com/9ouslWPJM9 — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 14, 2026

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