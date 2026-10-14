Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 14, 2026 - 4:35 pm

Bogotá vivió una nueva jornada de protestas, convocadas por sectores de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella para este miércoles 14 de octubre. Durante las manifestaciones en el centro de Bogotá, hubo la llamativa escena de unos militares en el techo del Congreso.

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Esto se dio mientras al frente, en la Plaza de Bolívar, había miles de manifestantes que hicieron parte de las marchas para mostrar un descontento contra las políticas del actual presidente. Esto provocó varias interrogantes que incluso escalaron al Gobierno.

“Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles”, aseguró Jennifer Pedraza a través de ‘X’.

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Y es que las fotos mostraban a varios uniformados armados con fusiles francotiradores, mientras otros usaban binoculares para observar hacía la plaza, donde estaba congregada la multitud.

“¡Exigimos explicaciones inmediatas y garantías para el respeto de los derechos fundamentales! Esto es una protesta social no un campo de combate militar”, dijo el congresista Gabriel Becerra.

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