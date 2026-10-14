Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Para quienes planean su agenda y requieren información precisa sobre las condiciones meteorológicas en la capital, el pronóstico del clima en Bogotá para este jueves 15 de octubre de 2026 se presenta como un recurso fundamental. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la madrugada predominarán condiciones de nubosidad variada acompañadas de tiempo seco, con una temperatura mínima estimada de 10 grados Celsius. Estas condiciones se mantendrán durante la mañana, aunque se prevén algunas lloviznas localizadas en sectores como Usme. El resto de la ciudad experimentará, en términos generales, un predominio de tiempo seco y nubosidad moderada, permitiendo programar actividades con mayor certeza para quienes deben desplazarse por el Distrito Capital.

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En la actualidad, consultar y anticipar los eventos climáticos se ha facilitado con herramientas digitales. Según la información del IDIGER, una de las opciones disponibles para la ciudadanía es el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Esta plataforma permite monitorear en tiempo real las probabilidades de lluvia, el estado de la nubosidad, así como las temperaturas máxima y mínima del día. La versatilidad del SAB radica en que puede consultarse mediante cualquier dispositivo conectado a internet, favoreciendo la toma de decisiones informadas para el tránsito urbano y actividades cotidianas.

Por otra parte, si lo que usted requiere es consultar el pronóstico de lluvias en una zona específica de Bogotá, puede hacerlo a través de mapas interactivos. Según la guía publicada por el Distrito, se debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa al costado derecho y, en la sección de "Tipos de mapa", optar por la categoría "Otros mapas" y después por “Lluvias”. Allí, digitando una dirección específica, el sistema mostrará la ubicación solicitada junto con la información relevante sobre precipitaciones, permitiendo a los usuarios conocer de forma exacta el estado del clima en el punto que desee consultar.

En resumen, los habitantes y visitantes de Bogotá cuentan con diferentes alternativas para informarse sobre el clima, garantizando así una mejor organización de sus desplazamientos diarios. La adecuada utilización de plataformas como el Sistema Alerta Bogotá y los mapas temáticos aportados por el Distrito son herramientas recomendadas por el IDIGER para minimizar riesgos y aprovechar al máximo las condiciones ambientales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el estado del clima en tiempo real en Bogotá?

Para consultar el estado del clima en tiempo real en Bogotá, usted puede acceder al Sistema Alerta Bogotá (SAB), plataforma recomendada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Allí es posible encontrar datos sobre probabilidad de lluvias, nubosidad y temperaturas, lo que facilita la programación de las actividades diarias en la ciudad.

¿Qué servicios ofrecen los mapas interactivos de lluvias de Bogotá?

Los mapas interactivos de lluvias de Bogotá, accesibles en mapas.bogota.gov.co, permiten a los usuarios ubicar una dirección específica y obtener información instantánea sobre la presencia de lluvias. Esta herramienta, de acuerdo con el Distrito, ayuda a identificar rápidamente las condiciones meteorológicas por zonas, optimizando la planificación de desplazamientos en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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