Por: Portal Bogotá

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"Una Insectópolis llamada Bosquetá" invita a los habitantes de Bogotá, especialmente a los más jóvenes, a vivir una experiencia en la que el arte y la conciencia ambiental se unen de manera didáctica y entretenida. El evento, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa Culturas en Común, propone un concierto que entrelaza música, danza y teatro con el objetivo de acercar a niñas y niños a la importancia de cuidar el planeta. La función tendrá lugar el jueves 22 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria, localizado en la localidad de San Cristóbal, y la entrada es libre, como se informa en la página oficial de Bogotá.

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La temática central de "Una Insectópolis llamada Bosquetá" gira en torno a un grupo de insectos que emprenden una travesía crucial para salvar su hogar: Bosquetá 3024. La misión es reunir los elementos esenciales de la vida: agua, sol, tierra, juego y ritmo. A través de personajes coloridos y situaciones llenas de música y creatividad, la puesta en escena busca motivar a los niños y niñas a reconocer el valor del entorno natural y a entender que cada uno cumple un papel fundamental en su protección. Este enfoque lúdico promueve el aprendizaje sobre el medio ambiente por medio de la expresión artística, facilitando el acceso a estos temas para los más pequeños.

Según la información de la Alcaldía de Bogotá, la propuesta se articula con la política pública cultural de la ciudad, que pretende llevar actividades gratuitas y de calidad a las comunidades, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social desde la infancia. El evento es una apuesta por la inclusión y la descentralización de la oferta cultural, ya que se desarrollará en la localidad de San Cristóbal, reafirmando el compromiso de Idartes y Culturas en Común con la creación de experiencias significativas más allá de los espacios tradicionales del centro capitalino.

Como complemento, se resalta el interés de la programación cultural por combinar diversas expresiones artísticas para enriquecer la experiencia de los espectadores, en este caso, a través de una aventura musical que fomenta el respeto por la naturaleza y el sentido de comunidad. Así, "Una Insectópolis llamada Bosquetá" representa una oportunidad para que las familias conozcan, disfruten y reflexionen, en un entorno de acceso abierto y gratuito, sobre la necesidad de proteger su entorno cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el evento 'Una Insectópolis llamada Bosquetá' en Bogotá?

El evento se realizará el jueves 22 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria, ubicado en calle 37 Bis B sur No. 2-81 este, en la localidad de San Cristóbal. La entrada es libre, según la Alcaldía de Bogotá.

¿De qué trata la obra 'Una Insectópolis llamada Bosquetá' y cuál es su objetivo?

La obra narra la misión de un grupo de insectos que buscan salvar su hogar, Bosquetá 3024, reuniendo agua, sol, tierra, juego y ritmo. El objetivo principal es enseñar a niñas y niños sobre la importancia de cuidar el ambiente mediante el arte, combinando música, danza y teatro para sensibilizar sobre la protección de la naturaleza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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