Por: El Espectador

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Conductores de Bogotá que tengan multas de tránsito en mora cuentan ahora con una oportunidad significativa para ponerse al día con sus deudas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, las personas que tengan obligaciones derivadas de infracciones a las normas de tránsito y transporte que se encuentren en mora antes del 30 de junio de 2024 pueden acceder a un descuento del 60 % sobre los intereses acumulados. Esta medida, anunciada el 14 de octubre, busca aliviar la carga financiera de más de 700.000 deudores en la capital y fomentar el pago oportuno de estas obligaciones. El alivio no tiene efecto sobre el monto original de la multa, ya que el pago completo de ese capital es requisito indispensable. El beneficio aplica solamente sobre los intereses, que serán disminuidos en un 60 % si el pago se efectúa antes del 21 de diciembre de 2026.

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La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, exhortó a los ciudadanos a que aprovechen este mecanismo para ponerse al día, recalcando que hay un plazo amplio para acceder. “Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, declaró Ortiz.

Sin embargo, no todos los deudores pueden acogerse a esta facilidad: la Secretaría especifica que las multas relacionadas con conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas están excluidas. Por otro lado, sí pueden acceder quienes tengan declaratorias de abandono o acuerdos de pago vigentes, siempre que la mora haya ocurrido antes del límite fijado.

El proceso para obtener el descuento es sencillo y puede hacerse a través de Internet, ingresando al portal www.movilidadbogota.gov.co o por la plataforma "Mi Movilidad a un clic", donde basta con consultar las obligaciones con el número de documento o la placa del vehículo. Tras verificar el valor con descuento, el pago puede hacerse en línea mediante PSE o descargando el volante para pago presencial en entidades como Banco de Occidente, Banco Caja Social y corresponsales bancarios autorizados, entre los que se encuentran Grupo Éxito, Efecty, Punto Red y otros. La Secretaría de Movilidad enfatiza que el trámite es gratuito, directo y sin intermediarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si una multa de tránsito en Bogotá aplica para el descuento del 60 %?

Para determinar si una deuda lo hace elegible, el ciudadano debe verificar que la obligación esté asociada a infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono o acuerdos de pago vigentes, y que se encuentre en mora antes del 30 de junio de 2024. La consulta se puede hacer en la página oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá según se detalla en la información disponible.

¿Cuál es el procedimiento para pagar multas de tránsito con descuento en Bogotá?

El pago puede realizarse consultando el estado de la deuda en www.movilidadbogota.gov.co o en la plataforma Mi Movilidad a un clic. Allí se verifican los valores y se procede al pago por PSE o presencialmente en bancos y corresponsales autorizados, garantizando que el descuento del 60 % sobre intereses se encuentre reflejado antes de realizar cualquier transacción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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