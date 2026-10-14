Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, la implementación de buenas prácticas ambientales está llegando también a los establecimientos comerciales, donde la responsabilidad en el manejo de residuos se convierte en un eje central para el funcionamiento correcto de los negocios. De acuerdo con información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Los Mártires llevó a cabo una jornada para asesorar a los comerciantes sobre gestión responsable de residuos y la importancia de cumplir con todos los requisitos legales y ambientales que exige la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Esta iniciativa es liderada por John Jader Suárez Delgado, en representación de la administración distrital encabezada por Carlos Fernando Galán. Tanto comerciantes como funcionarios participaron activamente en la jornada, cuyo objetivo es aportar al mejoramiento de la localidad y a la protección del espacio público. La labor de orientación incluyó visitas a nueve establecimientos y la realización de diez sesiones de sensibilización sobre el correcto manejo de residuos, adaptando las recomendaciones según la actividad comercial de cada negocio, según informa la Alcaldía Local de Los Mártires.

Durante las visitas, los comerciantes recibieron instrucciones claras sobre cómo manejar aceites usados y llantas. Entre las pautas principales se encuentra la entrega de aceites usados a gestores ambientales autorizados, asegurar un almacenamiento y disposición adecuados de llantas y otros residuos, y evitar dejar desechos en el espacio público. Además, se recalcó la importancia de conservar los soportes que certifican que se está haciendo una correcta gestión de los residuos generados. Aunque varios establecimientos de venta de repuestos informaron que en el momento no generan aceites usados ni llantas, sí fueron instruidos sobre las medidas que se deben adoptar en caso de que en un futuro lleguen a generarse estos residuos.

Otro eje central de la jornada fue la revisión y actualización de la documentación requerida para operar legalmente, así como la detección de oportunidades de mejora, especialmente en aquellos casos donde se encontró disposición inadecuada de residuos en el espacio público. También se destacaron ejemplos positivos; por ejemplo, uno de los comercios visitados contaba con un gestor ambiental autorizado, planeación preventiva y toda la documentación en regla, evidenciando un compromiso efectivo con buenas prácticas.

En conclusión, las acciones de la Alcaldía Local de Los Mártires buscan sensibilizar y orientar a los comerciantes para mantener actualizada la documentación, gestionar los residuos de manera adecuada y erradicar malas prácticas como el arrojo de desechos al espacio público. De esta forma, aportan tanto a una ciudad más limpia como al compromiso del sector económico con el medio ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo deben gestionar los comerciantes de Bogotá los residuos como aceites usados y llantas?

Los comerciantes deben entregar aceites usados a gestores ambientales autorizados, asegurar el almacenamiento adecuado de llantas y otros residuos, evitar dejar desechos en el espacio público y conservar los soportes que acrediten la correcta gestión de estos materiales, siguiendo las directrices de la Alcaldía Local de Los Mártires.

¿Qué documentación necesitan los establecimientos comerciales de Bogotá para operar bajo buenas prácticas ambientales?

Los establecimientos deben mantener actualizada y disponible la documentación que demuestre su cumplimiento con los requisitos legales y ambientales exigidos por las autoridades, como contar con gestor ambiental autorizado y planes preventivos de manejo de residuos, de acuerdo con la información difundida por la Alcaldía Local de Los Mártires.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z