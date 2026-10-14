Por: El Espectador

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La llegada de una nueva adaptación de ‘El Mago de Oz’ promete revolucionar la escena teatral en Colombia. Escrita y dirigida por el español Pedro Cano, esta producción convertirá el Teatro Astor Plaza en un espacio completamente tematizado para que las familias vivan una experiencia realmente inmersiva, de acuerdo con la información del propio montaje. Aunque la temporada comenzará el próximo año, el entusiasmo es palpable, ya que las entradas para este espectáculo, que reúne a más de 40 artistas, impactantes efectos especiales y un notable despliegue tecnológico, ya están disponibles para su compra.

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Uno de los aspectos más destacados de este montaje es la interpretación de los personajes, concebida desde una perspectiva local. Según Camilo Cifuentes, quien interpreta al Mago de Oz, el proceso de creación ha tenido como eje la realidad y cultura colombiana. El humorista reveló que su personaje aparenta poder y soberbia, pero en realidad representa a una persona con baja autoestima y mucha vulnerabilidad. Así, la versión del Mago busca generar identificación con el público al mostrar un costado emocional y humano. Este enfoque psicológico, comenta Cifuentes, permitió darle mayor profundidad al rol, alejándolo de las caricaturas típicas y acercándolo a la experiencia cotidiana de las personas en el país.

Adriana Botina, actriz y cantante encargada del papel de Dorothy, también describe los retos que enfrentó durante el montaje. Según relató, uno de los desafíos más importantes fue la exigencia vocal del personaje. Ella tuvo que recuperar la técnica de canto bel, habitual en géneros como el pop, después de varios años de interpretar música popular y ranchera. Botina señala que su intención principal con Dorothy es lograr una interpretación fresca y muy natural, que transporta el clásico de Kansas a una versión muy “colombianizada”, para conectar realmente con las familias y con un público juvenil.

El trasfondo emocional de la obra está centrado en el mensaje de reconciliación y en el valor de la empatía. El viaje de Dorothy, acompañada por el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, representa una travesía en la que el desastre inicial da paso a una oportunidad de cambio y celebración. Botina resalta que cada personaje refleja una posibilidad de enmendar errores y celebrar la unión familiar y social. Cifuentes agrega que el espectador encontrará en escena alguna faceta con la que pueda identificarse, creando un espacio propicio para la reflexión y la esperanza.

En cuanto a los precios, las entradas están disponibles en modalidad de preventa con varios niveles: Ciudad Esmeralda, a 125.000 pesos más servicio; Camino Amarillo, a 155.000 pesos más servicio; y la Experiencia Esmeralda Premium, a 310.000 pesos más servicio. Una vez terminada la preventa, los valores aumentarán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará disponible la nueva obra de ‘El Mago de Oz’ en Colombia?

La producción comenzará su temporada el próximo año, aunque las entradas ya se pueden adquirir en modalidad de preventa. Esto permite que quienes deseen vivir la experiencia puedan asegurar su ingreso al espectáculo con anticipación.

¿Qué significa la técnica de canto bel y por qué fue un reto para la actriz de Dorothy?

La técnica de canto bel hace referencia a una disciplina vocal enfocada en la emisión clara y ligera de la voz, típica del género pop; este aspecto representó un reto para Adriana Botina, quien venía de interpretar estilos como la música popular y las rancheras, géneros que requieren un uso vocal diferente y mayor potencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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