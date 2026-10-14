Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir una propuesta escénica que invita a la reflexión sobre el duelo y la pérdida desde una mirada artística y emotiva. De acuerdo con la información presentada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) llevará al Teatro Jorge Eliécer Gaitán la obra ‘Cuando no éramos vacío’, programada para el viernes 16 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. La entrada a este evento tiene costo y requiere boletería, como detalla la página oficial de Idartes.

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La puesta en escena se caracteriza por su exploración multidisciplinaria, que integra la danza, la actuación, el teatro físico y la poesía, y pone en el centro de su narrativa la experiencia del duelo. Según se señala en las fuentes, la trama sigue de cerca la vida de dos mujeres que habitan una casa impregnada por recuerdos y desapariciones. Es así como aborda distintas formas de pérdida, no solo la más evidente —la ausencia de seres queridos— sino también la desaparición de versiones previas de sí mismas. Madres, hijas y hermanas se ven confrontadas con la marca que deja la ausencia, en una atmósfera dominada por la memoria y la melancolía.

La obra está inspirada originalmente en tres poemas de Piedad Bonnett, escritora cuya sensibilidad hacia la experiencia del duelo imprime un carácter particular a la creación artística. A través de este marco poético, la propuesta escénica indaga cómo el dolor por la pérdida transforma la identidad y resignifica la rutina, que se convierte entonces en un territorio marcado por la evocación constante del pasado. El enfoque poético y corporal permite que el espectador experimente el duelo no solo desde la comprensión racional, sino a través de sensaciones y resonancias emocionales que atraviesan la escena.

El evento se realizará en la sala Gaitán, ubicada en la carrera 7 No.22 – 47 de la ciudad. Se ofrece así una oportunidad única para acercarse, por medio del arte, a una de las vivencias humanas más profundas y universales, en una producción donde cada elemento —texto, movimiento, interpretación— contribuye a un relato cargado de intimidad y honestidad emotiva, de acuerdo con Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo es la obra ‘Cuando no éramos vacío’ en Bogotá?

La obra ‘Cuando no éramos vacío’ se presentará el viernes 16 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cuya dirección es carrera 7 No.22 – 47 en Bogotá. Según la información de Idartes, la entrada es con boletería.

¿Cómo aborda la obra ‘Cuando no éramos vacío’ el duelo desde el arte?

De acuerdo con Idartes, la obra integra disciplinas como la danza, teatro físico y poesía para explorar la experiencia del duelo. Inspirada en poemas de Piedad Bonnett, sigue a dos mujeres que enfrentan la ausencia y distintas formas de pérdida, mostrando cómo el dolor transforma la identidad y llena la vida cotidiana de memoria y melancolía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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