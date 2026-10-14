Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘FONCEP se toma tu localidad’, impulsada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), más de 100 pensionadas, pensionados y acompañantes se dieron cita en la Alcaldía Local de San Cristóbal. La jornada, que se llevó a cabo el 8 de octubre de 2026, buscó acercar los servicios del Distrito a la ciudadanía, facilitando el diálogo directo y la resolución de inquietudes con apoyo de funcionarios y equipos técnicos. De acuerdo con la información publicada por FONCEP en su sitio oficial y en redes sociales, el evento ofreció un espacio de cercanía donde los asistentes pudieron interactuar no solo sobre trámites pensionales, sino también sobre temas vinculados al bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

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Durante el quinto Diálogo Ciudadano de 2026, el equipo de Talento Humano de FONCEP expuso cómo se llevan a cabo los procesos internos, en qué consisten las diferentes funciones y cómo cada área contribuye a garantizar una atención de calidad. Este espacio permitió que pensionados y acompañantes conocieran a fondo el trabajo de los servidores públicos, fortaleciendo la transparencia y la confianza en la gestión institucional. Quienes asistieron expresaron sus opiniones y compartieron experiencias, propiciando una conversación que resaltó la importancia de escuchar activamente a la comunidad y de fomentar su participación en la toma de decisiones públicas.

En ese mismo día, otras entidades del sector Hacienda participaron con distintos servicios y orientaciones. Catastro Bogotá brindó asesoría sobre trámites catastrales y expedición de certificados; la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante una unidad móvil, respaldó la gestión de obligaciones tributarias como impuestos predial y de vehículos; y la Lotería de Bogotá estuvo presente motivando con incentivos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) facilitó el acceso al Pasaporte Vital, una tarjeta gratuita para actividades recreativas y culturales dirigida a personas mayores. Además, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico presentó opciones y talleres para fortalecer proyectos productivos y nuevas ideas de negocio, resaltando el emprendimiento como alternativa en la vejez.

La jornada también abordó el bienestar emocional, con una charla virtual liderada por Gustavo Riveros Aponte, director regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), sobre la importancia de los vínculos afectivos y el acompañamiento en la vejez. El encuentro finalizó con actividades lúdicas, como el esperado Bingo FONCEP, y la aplicación de encuestas de satisfacción para identificar oportunidades de mejora. Así, FONCEP manifestó su compromiso de mantener estos espacios de atención y participación en distintos puntos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofreció FONCEP en la Alcaldía Local de San Cristóbal?

Durante la jornada, FONCEP brindó atención sobre trámites pensionales y novedades de nómina, explicó los procesos internos de la entidad y orientó a los asistentes sobre los distintos canales de atención disponibles. De acuerdo con la información oficial, hubo un especial énfasis en el diálogo directo con los usuarios para aclarar dudas, escuchar opiniones y fortalecer la confianza en la gestión.

¿Qué es el Pasaporte Vital y a quién está dirigido?

El Pasaporte Vital, según lo explicado en la jornada y facilitado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), es una tarjeta gratuita que permite a las personas mayores acceder a actividades recreativas y culturales en Bogotá. Está dirigida especialmente a los adultos mayores, para promover su integración y bienestar social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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