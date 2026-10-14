Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir un fin de semana lleno de música y cultura urbana con la realización del festival Hip Hop al Parque. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este encuentro se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, y la entrada será gratuita para todas las personas que deseen asistir. El evento hace parte de la iniciativa denominada "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que busca promover la apropiación de los espacios públicos a través de expresiones artísticas y culturales.

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La edición de este año estará dedicada a rendir homenaje al barrio y la calle como epicentros creativos, escenarios donde emergen talentos y se construyen identidades a través de la música y el arte urbano. La programación oficial contará con la participación de 28 agrupaciones nacionales e internacionales, por lo que el público podrá disfrutar de una amplia variedad de estilos y propuestas dentro de la cultura hip hop.

Entre los artistas internacionales confirmados se destacan Rah Digga y Rampage, provenientes de Estados Unidos; Da Guedes, representantes de Brasil; Portavoz junto a DJ Jopsen, originarios de Chile; Hispana, desde México, y Potsikei, de Francia. La escena nacional estará representada por nombres reconocidos como Ali A.K.A. Mind, Lianna, Zetazeta e Izla, así como distintas agrupaciones y talentos distritales, entre los que sobresalen Brothers Fres y Old School Breaking Bogotá 80’s. Además, participarán 12 artistas que ganaron la Beca Hip Hop al Parque 2025, quienes se desempeñan como MCs (maestros de ceremonia) y DJs (disc-jockeys).

El festival no solo se limitará a presentaciones musicales, sino que brindará un espacio a otras manifestaciones del hip hop. Según la información oficial, los asistentes podrán presenciar exhibiciones de grafiti, batallas de baile y diversas muestras culturales, que reflejan la riqueza y pluralidad de la cultura urbana en Bogotá. Esta apuesta busca no solo celebrar la música, sino también el arte y la identidad que brotan desde los barrios de la ciudad.

Para consultar la programación detallada, conocer las novedades y acceder a todo el contenido relacionado con Hip Hop al Parque, la ciudadanía puede visitar el portal oficial hiphopalparque.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas internacionales que se presentarán en Hip Hop al Parque 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el festival Hip Hop al Parque 2026 contará con la participación de artistas internacionales como Rah Digga y Rampage, provenientes de Estados Unidos; Da Guedes, desde Brasil; Portavoz junto a DJ Jopsen, procedentes de Chile; Hispana, de México, y Potsikei, de Francia.

¿Qué actividades incluye la programación de Hip Hop al Parque en Bogotá?

La información oficial detalla que, además de los conciertos en vivo, el festival Hip Hop al Parque ofrecerá exhibiciones de grafiti, batallas de baile y otras muestras culturales, permitiendo a los asistentes vivir diversas expresiones de la cultura urbana en un solo espacio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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