La música regional mexicana y los sonidos urbanos de Colombia vuelven a cruzarse en un junte inesperado que promete dar de qué hablar. El reconocido intérprete mexicano Carín León sacudió las plataformas digitales con el lanzamiento de MudaH, la edición deluxe de su aclamada producción Muda, un proyecto que le ha valido nominaciones de peso en la industria, destacando su presencia en la categoría de Álbum del Año en la vigésima séptima entrega de los Latin Grammy. Este nuevo trabajo discográfico llega para expandir las fronteras sonoras del artista con cinco canciones totalmente inéditas que navegan por distintos géneros.

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La carta de presentación de esta edición especial es “Atte El Insuperable”, un corrido con fuerte presencia de charchetas en el que León comparte micrófonos con la estrella colombiana Ryan Castro. Lejos de los tradicionales relatos de dolor por desamor, la letra aborda el despecho desde una perspectiva de picardía, orgullo y absoluta seguridad personal. Sobre esta alianza transnacional, Castro destacó la fluidez del proceso creativo: “Fue muy chimba poder hacer esta canción y conectar a Colombia con México”. Por su parte, el artista sonorense señaló que trabajar con el exponente urbano permitió fusionar dos mundos musicales diferentes con una química innegable.

Pero la apuesta de MudaH no se limita a este sencillo. El repertorio completo, que suma un total de 19 canciones bajo el sello de Socios Music, mantiene al amor y sus múltiples facetas —la devoción, el orgullo, la venganza, el despecho y los excesos— como el eje transversal de las composiciones. Entre los nuevos agregados figuran pistas como “Ya No Liora”, una salsa tumbada enfocada en superar rupturas amorosas; “Miss Mierda”, una balada pop alternativa que muta hacia un rock épico; “El Bolero”, una pieza reflexiva sobre la oportunidad de volver a amar; y “Echando A Perder Se Aprende”, un tema con texturas mexicanas y sutiles destellos de hip-hop mediante el uso de scratch en vinilo.

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Esta diversificación responde a la constante búsqueda del artista por romper etiquetas y conectar con audiencias de diferentes latitudes. El lanzamiento de la versión deluxe funciona también como la antesala perfecta para el regreso de Carín León a los escenarios de los Latin Grammy, cuya gala se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, consolidando uno de los momentos más sólidos, versátiles y prolíficos de su trayectoria internacional

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