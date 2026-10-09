La hija de ‘Epa Colombia’ volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Esta vez, las miradas se dirigieron a Daphne Samara, de dos años, luego de que se difundiera un video en el que se puede apreciar cómo luce actualmente.

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Las imágenes fueron compartidas por Karol Samantha, pareja de la empresaria y quien está a cargo del cuidado de la pequeña durante la ausencia de su madre. La publicación despertó comentarios de seguidores que destacaron el crecimiento de la niña y expresaron tristeza por el tiempo que ‘Epa Colombia’ se ha perdido de esta etapa de su vida.

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La situación familiar de la creadora de contenido ha mantenido el interés de sus seguidores, especialmente desde que tuvo que separarse de su hija cuando esta todavía era una bebé.

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¿Cuántos años tiene Daphne Samara, la hija de ‘Epa Colombia’ ?

Daphne Samara nació el 9 de abril de 2024, mediante un tratamiento de reproducción asistida. La llegada de la niña fue anunciada por la empresaria en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores parte de la experiencia del nacimiento.

Desde entonces, la pequeña ha aparecido ocasionalmente en publicaciones familiares. Sin embargo, la situación judicial de Daneidy Barrera ha hecho que su maternidad transcurra a distancia durante una parte importante de los primeros años de vida de su hija.

En abril de 2026, cuando Daphne cumplió dos años, también se conoció que su madre le envió un regalo desde el lugar de reclusión. Karol Samantha compartió la reacción de la niña al recibir una casa de muñecas y acompañó la publicación con un mensaje de cariño de parte de su madre.

El nuevo video causó comentarios de usuarios que resaltaron el crecimiento y la apariencia de Daphne. Entre las reacciones compartidas en redes sociales se encuentran mensajes como: “Cómo está de hermosa la bebé”.

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Otros comentarios se centraron en la ausencia de ‘Epa Colombia’ durante esta etapa de la infancia de su hija. Una usuaria expresó: “Me duele tanto como mamá, que Epa se esté perdiendo los primeros años de su bebé tan deseada”.

Las reacciones reflejan el interés que despierta la historia familiar de la empresaria, cuya situación judicial sigue marcando su vida personal y la relación cotidiana con su hija.

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