Wisin sorprendió a sus seguidores con el anuncio de la ‘Universidad del Perreo’, una particular iniciativa que busca llevar la cultura del reguetón y el perreo a un escenario académico. El cantante presentó el proyecto este 18 de agosto a través de su cuenta de Instagram y comenzó la cuenta regresiva para conocer todos los detalles de la propuesta.

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De acuerdo con la información publicada en el sitio web del proyecto, la institución tendrá su sede en Cayey, Puerto Rico, territorio que ha tenido un papel fundamental en la historia del reguetón. La propuesta utiliza elementos propios de la educación superior para presentar una oferta relacionada con la música urbana y las expresiones culturales que rodean al género.

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La ‘Universidad del Perreo’ contempla áreas de docencia, investigación y extensión. Entre las materias anunciadas aparecen ‘Ritmo Aplicado’, ‘Historia del Reggaetón’ y ‘Epistemología del Flow’, mientras que en el componente investigativo se plantea un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

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El proyecto también tendría una apuesta internacional, pues contempla programas de intercambio y becas para estudiantes de diferentes partes del mundo. De esta manera, la iniciativa pretende reunir a personas interesadas en conocer más sobre el reguetón, su historia, sus ritmos y las manifestaciones culturales vinculadas con la música urbana.

Por ahora, no está claro si la ‘Universidad del Perreo’ será una institución educativa formal o si hace parte de un nuevo proyecto musical o promocional de Wisin. Lo que sí se conoce es que la página oficial anuncia una próxima apertura y señala que faltan aproximadamente 14 días para su inauguración, además de permitir a los interesados diligenciar una solicitud de preadmisión.

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Para quienes quieran conocer la propuesta, el sitio web de la ‘Universidad del Perreo’ ya cuenta con un apartado para registrar los datos personales y solicitar la preadmisión. El anuncio ha generado una amplia reacción entre los seguidores de Wisin, quienes esperan conocer qué hay detrás de esta particular iniciativa que mezcla el lenguaje académico con el ritmo, el dembow y la cultura del reguetón.

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